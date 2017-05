Muestra de apoyo a Junta del Desfile Nacional Puertorriqueño

Realizan una demostración para defender la decisión de honrar a Oscar López Rivera en medio de controversia

Miembros de la comunidad boricua de Nueva York realizaron una demostración este lunes para apoyar a la junta directiva del Desfile Nacional Puertorriqueño, y su decisión de rendirle un homenaje al exprisionero político Oscar López Rivera durante el evento el próximo 11 junio en la Quinta Avenida.

Con pleneras, banderas, e imágenes de López Rivera, miembros de sindicatos, líderes comunitarios y activistas que por décadas lucharon por la liberación de López ,de 74 años, respondieron a la polémica que se ha formado por la decisión de honrarlo como el “Prócer de la Libertad”, y que ha provocado que varias organizaciones hayan cancelado su participación en el evento.

“Puerto Rico ha sido una colonia [de Estados Unidos] por 117 años y si no fuéramos una colonia por los pasados 117 años, Oscar López no hubiera sido un prisionero político en los últimos 35 años”, expresó Milly Bonilla, quien representó el grupo 35 mujeres por Oscar.

Bonilla estuvo en Puerto Rico la semana pasada cuando López Rivera salió libre tres décadas después de ser acusado por conspiración sediciosa debido a su relación con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), un grupo que surgió en los años 60 para luchar por la independencia puertorriqueña y al cual se le atribuyen más de 120 ataques con bombas en edificios municipales e instituciones financieras de Estados Unidos entre el 1974 al 1983 que acabaron en 6 muertes y decenas de heridos.

La presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark Viverito dijo estar decepcionada por los grupos que decidieron no asistir. “Las personas que han decidido no participar están basando su decisión en información que no es correcta”, expresó, recalcando que no hay prueba de que López Rivera estuvo directamente asociado con las bombas o las muertes causadas por FALN. De hecho el independentista nunca fue convicto por terrorismo.

Mark-Viverito notó además, que el desfile honrará a muchos otros puertorriqueños. “Hacerlo solamente sobre Oscar es una falta de respeto para la comunidad puertorriqueña”, añadió en la sede del sindicato 32BJ SEIU.

El Comisionado de Policía no acudirá a la parada

Y mientras se realizaba esta demostración, este lunes se conoció que otra importante figura de la Gran Manzana no participará del desfile, el comisionado de Policía James O’Neill.

“No puedo apoyar a un hombre que fue el cofundador de una organización envuelta en 120 ataques de bomba, seis personas fallecidas, y que seriamente hirió a cuatro oficiales”, expresó O’Neill a reporteros.

La retirada del máximo jefe de la Uniformada ocurre después que varios sindicatos policiales incluyendo la Sociedad Hispana del NYPD y el Sindicato de Patrulleros publicaran declaraciones anunciando que tampoco participarían del evento.

Ante esto, Aliabol Villanueva Acosta, boricua y veterano de la Marina respondió diciendo: “Si Oscar López Rivera es terrorista, George Washington y los líderes revolucionarios de Estados Unidos todos son terroristas también”.

El comité del desfile ha respondido a la polémica indicando que el honramiento es una continuación del trabajo que han estado realizando desde hace tres años para concientizar a las personas sobre López Rivera.

“Continuaremos representando todas las voces, con un objetivo de incentivar el diálogo y encontrar terreno común, para que podamos continuar avanzando nuestra comunidad y construir un legado cultural”.

JetBlue se retira

De su lado, la aerolínea JetBlue, una de las empresas que patrocina el Desfile Puertorriqueño, anunció que se retira de la actividad, según indicó el diario New York Post en su edición digital.

“Se hizo evidente que el debate sobre el desfile de este año estaba dividiendo a la comunidad y ensombreciendo la celebración de la cultura puertorriqueña que habíamos propuesto apoyar. Por respeto a los diferentes puntos de vista, reorientaremos nuestros fondos para apoyar becas para estudiantes puertorriqueños en Nueva York y Puerto Rico. No tomamos esta decisión a la ligera y esperamos que todas las partes se unan para entablar un diálogo sobre el papel del desfile en la unificación de la comunidad en un momento en que Puerto Rico lo necesita más”, dijo JetBlue en un comunicado, según el Post.

La semana pasada la empresa Goya también declinó participar este año por “razones de negocios”.