$425 millones disponibles: quién puede reclamar dinero del acuerdo de Capital One y cómo hacerlo

Si tuviste una cuenta de ahorro con Capital One, podrías recibir dinero en las próximas semanas sin hacer ningún trámite. Un juez aprobó de manera definitiva un acuerdo de $425 millones y contempla pagos por cheque o depósito directo para clientes que hubieran tenido cuentas 360 Savings entre 2019 y 2025.

En la práctica, el dinero ya está asignado, solo falta que llegue a tu cuenta. El juez federal David J. Novak, del Tribunal de Distrito del Este de Virginia, otorgó la aprobación definitiva este lunes 20 de abril de 2026 al acuerdo contra Capital One, que pone fin a años de litigio contra el banco, acusado de pagar tasas de interés artificialmente bajas a sus ahorradores.

Para ser parte del acuerdo, solo debes actualizar tu dirección o tus datos de pago electrónico en el portal oficial del acuerdo (www.CapitalOne360SavingsAccountLitigation.com) para no perder tu dinero.

El engaño que le costó caro a Capital One

En septiembre de 2019, Capital One lanzó su producto denominado 360 Performance Savings, que ofrecía tasas de interés hasta 14 veces más altas que su cuenta 360 Savings original, sin notificar a sus clientes existentes ni invitarlos a cambiar a esta cuenta con mejores condiciones (llegó a pagar un 4.35% anual en diciembre de 2023), mientras que la vieja 360 Savings se quedó en apenas 0.30%.

Los clientes nunca supieron que existía una mejor opción disponible dentro del mismo banco.

Ante esta grave omisión, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición de 18 estados que exigieron compensación mayor. El juez rechazó el primer acuerdo en noviembre de 2025 y Capital One volvió a negociar. El resultado: un nuevo acuerdo con más dinero y condiciones permanentes para los clientes afectados.

Lee también: Capital One acuerda pago de $425 millones: Lo que debes saber y cómo presentar tu reclamación

“Este acuerdo representa una victoria histórica para los consumidores y establece un precedente importante para la industria bancaria en materia de transparencia en tasas de interés”, sostuvo el equipo legal de Wolf Popper LLP, firma que fungió como abogado principal de los demandantes.

El detalle que determina cuánto te toca con el acuerdo de Capital One

El acuerdo revisado no solo incluye un pago único. Sus puntos clave son:

$425 millones en pagos directos para titulares actuales y anteriores de cuentas 360 Savings

para titulares actuales y anteriores de cuentas 360 Savings Equiparación obligatoria de tasas : Capital One deberá igualar permanentemente la tasa de las cuentas 360 Savings con la de la 360 Performance Savings por mínimo dos años

: Capital One deberá igualar permanentemente la tasa de las cuentas 360 Savings con la de la 360 Performance Savings por mínimo dos años $530 millones adicionales estimados en intereses futuros para clientes con cuentas activas

en intereses futuros para clientes con cuentas activas Valor total esperado: más de $1,200 millones para todos los afectados

para todos los afectados Solo en Nueva York, la fiscal James estimó unos $34 millones para ahorradores del estado afectados

“Este acuerdo erradica el sistema de dos niveles engañoso que estaba en el corazón de la demanda y garantiza que los ahorradores de Nueva York reciban la compensación que merecen”, explicó la fiscal general Letitia James al referirse a la aprobación definitiva del acuerdo.

¿Quién puede cobrar el acuerdo de Capital One y cuánto?

Para acceder a este beneficio, es elegible cualquier persona que haya tenido una cuenta Capital One 360 Savings en algún momento entre el 18 de septiembre de 2019 y el 16 de junio de 2025, independientemente de si la cuenta sigue activa o no.

El monto individual para cada cliente depende del saldo promedio y el tiempo que mantuvo la cuenta. Según reportes de usuarios, los pagos van desde $300 hasta más de $700 dólares para cuentas de saldo moderado. Los pagos de $5 o más se envían automáticamente; los menores a $5 solo se entregarán mediante pagos electrónicos.

Te puede interesar: ¿Te están cobrando más por volar sin que lo sepas? El algoritmo detrás de la polémica de JetBlue

Los pasos para recibir este pago de Capital One

No necesitas presentar ninguna reclamación. Capital One distribuirá los pagos de forma automática. Sin embargo, hay acciones concretas que determinan cuándo y cómo recibir este dinero:

Actualiza tu dirección en el sitio oficial del acuerdo: www.CapitalOne360SavingsAccountLitigation.com

en el sitio oficial del acuerdo: Si registraste pago electrónico antes del 30 de marzo de 2026, recibirás los fondos directamente en tu cuenta bancaria, una opción más rápida que por correo

antes del 30 de marzo de 2026, recibirás los fondos directamente en tu cuenta bancaria, una opción más rápida que por correo Si no lo hiciste , recibirás un cheque físico, que puede tardar más tiempo en llegar

, recibirás un cheque físico, que puede tardar más tiempo en llegar Plazo estimado: los pagos comenzarían aproximadamente dos semanas después de que el acuerdo se formalice por completo, si no hay más apelaciones

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el acuerdo de Capital One de $425 millones

¿Necesito llenar un formulario para cobrar?

No. El pago es automático para todos los elegibles. Solo verifica que tu dirección esté actualizada en el portal del acuerdo.

¿Cómo sé si tenía una 360 Savings y no una 360 Performance?

Si abriste tu cuenta antes de septiembre de 2019 y nunca recibiste aviso de cambio de producto, probablemente tenías la 360 Savings. Puedes confirmarlo llamando directamente a Capital One.

¿Aplica recibir el acuerdo si cerré mi cuenta hace años?

Sí, mientras haya estado activa entre el 18 de septiembre de 2019 y el 16 de junio de 2025.

¿Capital One admitió haber engañado a sus clientes?

No. Como ocurre en este tipo de litigios colectivos, el banco no admitió irregularidades al llegar al acuerdo.

Conclusión

La aprobación del 20 de abril es la señal de salida para que millones de ahorradores reciban dinero real llegar a sus manos. Lo que no cambiará solo es la dirección postal: si mudaste o no actualizas tus datos, el cheque podría extraviarse.

El acuerdo está firmado, el dinero existe, lo único que falta por resolver es si llegará a quien lo merece y si existen en el mercado financiero otras prácticas engañosas de este tipo que afectan directamente al dinero de los ahorradores.

Sigue leyendo:

– Si tu tarjeta de crédito ya dañó tu historial, esto es lo que debes hacer hoy para dejar de perder dinero

– Primero la gasolina, ahora los condones y los vuelos: la guerra en Irán ya encarece tu vida

– Si debes $5,000 o más en tarjetas de crédito, este método puede ahorrarte cientos de dólares en intereses