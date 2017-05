Marc Anthony lanzará álbum de sus éxitos convertidos en canciones de cuna

"Marc Anthony for Babies", el primero de este tipo, incluye diez versiones instrumentales de sus grandes temas

El cantante Marc Anthony eligió varios de sus temas favoritos y con nuevos arreglos para convertirlos en canciones de cuna fueron grabados en un álbum digital para niños que saldrá a la venta el próximo viernes.

“Marc Anthony for Babies”, el primero de este tipo, incluye diez versiones instrumentales de sus éxitos “Qué precio tiene el cielo“, “You Sang to Me“, “La gozadera“, “Valió la peña“, “Escapémonos“, “No me ames“, “Deja que te bese“, “Ahora quién“, “Tu amor me hace bien” y “Vivir mi vida” que suenan diferentes con arreglos de cuerdas y un toque de tuba.

El álbum infantil fue concebido por el compositor venezolano Miguel Ignacio Mendoza “Nacho”, exintegrante del dúo Chino y Nacho, que tuvo a cargo los arreglos.

“Las reinterpretaciones de Nacho de estas canciones familiares están repletas de sorprendentes y curiosos ritmos instrumentales que recuerdan las grandes historias de dibujos animados de Carl Stalling”, compositor y arreglista de música para películas animadas, señaló en comunicado Magnus Media, el sello independiente del disco.

“Estaba emocionado cuando escuché por primera vez la idea de Nacho de convertir mi música en un formato instrumental inspirado para niños y no puedo esperar a compartir este proyecto con familias de todo el mundo“, indicó en el comunicado el cantante, que ha logrado éxito tanto en el mundo latino como anglo.

Nacho recordó por su parte que creció escuchando a Marc Anthony, que cuenta con un amplio repertorio de temas, clásicos que quisiera que la nueva generación tuviera la oportunidad de escuchar”.

“La buena música es importante en la formación de un individuo por eso me parece genial empezar desde el nacimiento”, agregó.