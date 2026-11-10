Nueva York podría recibir sus primeros copos de nieve por una tormenta nor’easter

La llegada de un sistema de baja presión al noreste de Estados Unidos pondrá fin a varios días de condiciones relativamente tranquilas y abrirá la puerta a un episodio de lluvia, viento y temperaturas más bajas. La tormenta podría adquirir características de nor’easter frente a la costa y avanzar entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre. En algunas zonas interiores y de mayor altitud, existe la posibilidad de que aparezcan los primeros copos de nieve de la temporada.

En la ciudad de Nueva York, el escenario más probable es lluvia generalizada, ráfagas de viento y un descenso marcado del termómetro. Los pronósticos de este martes 10 de noviembre no anticipan una nevada significativa en los 5 distritos ni acumulaciones que alteren la rutina urbana. La nieve, si se mezcla con la precipitación, tendría más posibilidades tierra adentro y en elevaciones superiores.

¿Dónde podrían caer los primeros copos de nieve?

La diferencia estará en la temperatura y la altitud. Las zonas cercanas al Atlántico conservarán condiciones relativamente templadas, mientras que los sectores interiores podrían enfriarse lo suficiente para permitir una mezcla de lluvia y nieve. Las áreas montañosas tienen mejores condiciones para registrar copos e incluso una ligera acumulación.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Albany señaló que la lluvia será más probable en los valles, mientras que en las elevaciones altas podría presentarse una combinación de lluvia y nieve, con posibles acumulaciones ligeras. La altitud y la evolución de las temperaturas serán determinantes, por lo que el panorama podría variar entre localidades cercanas del valle del Hudson.

En la ciudad de Nueva York, el pronóstico del NWS favorece la lluvia. El área metropolitana de Nueva Jersey y el sur de Connecticut también recibirían principalmente precipitaciones líquidas. La posibilidad de nieve húmeda mezclada con lluvia es baja y estaría más vinculada con sectores alejados de la costa y de mayor elevación. No hay indicios de que los copos puedan cubrir calles, parques o vehículos en los 5 distritos.

Lluvia y viento marcarán el pronóstico en Nueva York

La lluvia podría desarrollarse durante la tarde del jueves y extenderse por la noche, con periodos más constantes entre la noche y el viernes. En Long Island, se contemplan ráfagas de viento de entre 20 y 40 millas por hora, especialmente cerca de la costa. La intensidad dependerá de la posición y la fuerza que alcance el sistema.

El viernes se perfila como una jornada más fría y húmeda. Las temperaturas máximas podrían rondar los 53°F (12°C), mientras que las mínimas descenderían hacia los 35°F (2°C) durante la noche. En la ciudad y sus alrededores, la tormenta dará paso a un ambiente más propio del final del otoño, con viento y una sensación térmica inferior a la de los días previos.

Las precipitaciones podrían prolongarse de manera intermitente hasta el sábado por la mañana. Después, el sistema comenzaría a alejarse y el fin de semana tendría condiciones más frías. Las máximas rondarían los 50°F (10°C) el sábado, de acuerdo con el pronóstico local. El domingo se perfila más seco, aunque el aire frío seguirá presente.

¿Qué tan confiable es el pronóstico de la tormenta?

Todavía hay incertidumbre sobre la trayectoria y la organización de los sistemas de baja presión que avanzarán desde el valle de Ohio hacia el Atlántico medio y el noreste. Esa evolución determinará dónde se concentrará la lluvia más intensa, qué comunidades recibirán las ráfagas más fuertes y hasta dónde llegará el aire frío. Un cambio en la ruta puede modificar el tipo de precipitación, especialmente en localidades interiores.

La posibilidad de nieve debe entenderse como un escenario limitado, no como el anuncio de una nevada para Nueva York. Los pronósticos apuntan a lluvia en la franja urbana y a mejores condiciones para algunos copos en las montañas y zonas altas del interior. Las acumulaciones, de producirse, serían más probables en esos sectores que en la costa.

El NWS y los equipos meteorológicos locales continuarán ajustando sus previsiones a medida que se acerque el jueves. Para los residentes de Nueva York, lo prudente es prepararse para un cierre de semana lluvioso, ventoso y más frío, sin dar por hecho que la ciudad verá nieve. La primera señal del invierno podría aparecer en las elevaciones del noreste, mientras los cinco distritos probablemente tendrán que recurrir a paraguas y abrigos.

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