El Festival Loisaida celebra tres décadas

El pasado y presente de la comunidad inmigrante del Lower East Side son protagonistas de esta gran fiesta neoyorquina

Ni la crisis en la Isla, ni la gentrificación que ha sufrido la zona y mucho menos la posible lluvia que se espera le robarán la alegría al Festival Loisada, que este domingo celebrará 30 años como una de la fiestas dedicadas a destacar la historia y aportes de la comunidad puertorriqueña en la Gran Manzana.

“Mantener esa tradición de brindar programación cultural al aire libre, en un espacio público, es muy importante para mantener la contribuciones de la comunidad puertorriqueña y latina visibles en el Lower East Side. Demostrar que a pesar de la gentrificación, y de los cambios que hemos visto en la última década, Loisaida sigue teniendo gran población latina”, asegura Libertad Guerra, directora artística del Festival Loisaida y directora del Loisaida Center Inc.

El 30º Aniversario del festival, que reunirá a unos 15.000 visitantes, está dedicado al “Espíritu de la Comunidad de Inmigrantes y Migrantes”, y sus importantes contribuciones a la zona del Lower East Side de Manhattan y más allá. El ex Marine, convertido en cantante, actor y activista, J.W. Cortés, regresará este año como anfitrión del festival y embajador de la comunidad.

Salsa, samba, charanga, mambo y rock and roll dominarán el escenario central, con un cartel que reúne una mezcla de artistas establecidos y de talento emergente, tanto puertorriqueño como del resto de Latinoamérica. El legendario músico boricua Fran’ Ferrer, fundador de Puerto Rico 2010 y Descarga Boricua, será una de las piezas fuertes de la celebración; además del show A Vibes Tribute to Tito Puente and Cheo Feliciano, presentado por Supermambo; las actuaciones de Batalá, un grupo de música afro-brasileña samba-reggae banda y percusión, conformado por solo mujeres; y la Charanga de los 70’s de Son del Monte.

También habrá teatro, con el Fourth Annual Festival Theatre Lab y el montaje Mezcolanza, que tendrá lugar en la Plaza Cultural ubicada en la calle 9 y la Avenida C, donde las familas podrán disfrutar de una gran variedad de actividades divertidas y una amplia gama de artistas provenientes de Puerto Rico, entre los que destacan: Jeanne D’Arc con un show de flamenco, Lizbeth Román con una fusión de música bohemia del Caribe y ritmos populares , y las esculturas interactivas de Poncili Creation. Para una programación más detallada, pueden visitar http://www.loisaidafest.org/2017-main-stage/

En detalle:

Qué: Festival Loisaida

Cuándo: Domingo 28 de mayo

Dónde: Loisaida Avenue (Avenue C) desde la calle 6 a la 12- Manhattan

Hora: desde las 11:00 am a las 5:00 pm

Información: http://www.loisaidafest.org/