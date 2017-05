Maestra en Texas otorga premio de “más probable de convertirse en terrorista” a niña latina

Se supone que se trataba de un chiste, pero para la familia de la pequeña Lizeth Villanueva fue un acto de discriminación

Funcionarios escolares de Houston, Texas, ofrecieron sus disculpas a una niña de 13 años y su familia después de que una de sus maestras le ofreció un premio de ser la “más probable de convertirse en terrorista”.

Un funcionario del Distrito Escolar Independiente de Channelview, del condado de Harris, dijo a la estación local KPRC que el premio otorgado a Lizeth Villanueva por una maestra no identificada “no estaba bien pensado”, y que se trataba de un chiste.

La celebración de galardonado tomó lugar el martes, en una aula de educación AVID, una clase de preparación para estudios superiores, de la escuela secundaria Anthony Aguirre.

Y mientras que la mayoría de los estudiantes tomaron con levedad esta clase de premios “chistosos” —algunos recibieron premios de “más probable de convertirse en indigente” y “más probable de llorar por cada pequeña cosa”-, que son común para la maestra, según información recabada por el Washington Post, para Villanueva y su familia fue un acto de mal gusto, especialmente tras el ataque terrorista en Manchester.

“No se ve bien en lo absoluto, especialmente proveniente de una maestra, una mujer adulta”, dijo al noticiero Ena Hernández, madre de la menor. “No se ve bien por todo lo que está pasando en este momento”.

La administración de Anthony Aguirre Junior High se disculpó con la familia y también con el público por medio de redes sociales, diciendo en un tweet que los premios no reflejaban la misión o los valores de la escuela y que investigarían los hechos.

La educadora en cuestión, cuyo nombre no fue revelado, ha sido suspendida por el resto del año escolar, pero no el Distrito Escolar Independiente de Channelview no ha revelado si se tomarán medidas adicionales.