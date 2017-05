La actriz de "Avatar" tiene una simple regla

La actriz Zoe Saldana es madre de gemelos de 2 años de edad y recientemente dijo que no le gusta que sus hijos vayan a casas de sus amiguitos.

“Nuestros hijos son libre”, dijo a la revista People. “Somos revoltosos. Somos una familia ruidosa y no paramos desde las 5am a las 9pm. Literalmente no tenemos citas de juego. Siempre son bienvenidos a nuestra casa, las puertas están abiertas. Pero no queremos exponerlos a la negligencia o que alguien se enoje con ellos por simplemente ser niños”.

Taking a break for a play date 💚 #bts #gotgv2 #pressday A post shared by Zoe Saldana (@zoesaldana) on Apr 20, 2017 at 5:01pm PDT