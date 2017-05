Madre mexicana le pide a Maluma que sea mejor ejemplo

A través de un video que se volvió viral en las redes sociales, una madre mexicana le pidió a Maluma que sea mejor ejemplo y, basado a su experiencia con su hija de 6 años, le hizo un llamado de atención a los padres para que presten atención en lo que escuchan sus hijos.

Esta ama de casa grabó un video porque quería compartir con el mundo lo que sintió cuando descubrió a su hija de 6 años cantando ‘4 Babys’. La mujer explica que la niña se volvió fan de Maluma cuando este participó como coach de ‘La Voz Kids México’.

La madre explica que hasta a ella le gustó Maluma, que le parecía simpático y buena onda, y accedió cuando su hija le pidió seguirlo y que le bajar su música.

Pero explica que un día descubrió a su hija tarareando ‘4 Babys’ y se espantó, pues no solo porque una niña tan pequeña cantara ese tipo de letras, sino porque descubrió que el ídolo de la pequeña cantaba temas que degrada a la mujer.

El video dura casi seis minutos, y termina dándole primero un consejo a otros padres:“Los aliento a que se den una vuelta por la música que tienen sus hijos, escuchen bien lo que están escuchando porque a mí me alteró mucho y me sacó mucho de onda, yo pensando que está con sus canciones y de repente está tarareando ¡esto! (‘4 Babys’)”.

Y finalmente decide mandarle un mensaje al propio Maluma: “Creo que lo puedes hacer mejor Maluma, eres un muchacho bien guapote que le gusta a nuestras muchachitas, se mejor ejemplo”.

En entrevista exclusiva con Maluma, el se defendió de los ataques por ‘4 Babys’ con las siguientes palabras:

“Siempre fui muy consciente a la hora de hacer esta canción… La gente que quiere escuchar este tipo de música la escucha, y la que no ya, yo tengo un abanico muy grande de las edades de los que me escuchan desde niños hasta adultos muy adultos y trato de darle a cada uno un poquito de mi música, es muy difícil tener contento a todo el mundo.

Creo que lo más importante es que yo soy un intérprete, como los actores se montan en sus películas y hace de asesinos, llegan a sus casas y no salen a matar, yo en este caso no estoy enamorado de ‘4 babys’. A la gente le queda muy fácil levantar el dedo y juzgar y señalar y hablar mal de uno y el otro, pero en general los logros y las cosas positivas no se ven reflejadas, y no son las noticias que más se venden, porque nos criaron con un amarillismo en nuestra mente, y nos gusta el morbo, y nos gusta saber de eso”.

MIRA EL VIDEO DE LA MADRE MEXICANA: