“Cumbre sobre latinos en NY” advierte de riesgos económicos por deportaciones

Líderes, políticos y académicos de la Gran Manzana realizarán el jueves un encuentro para analizar el impacto económico y social de los hispanos bajo la era Trump

En medio de las amenazas del gobierno federal de querer deportar a los indocumentados que viven en el país, entre ellos a unos 575,000 en el estado de Nueva York, líderes políticos y académicos lanzarán este jueves la primera “Cumbre sobre latinos” en la Gran Manzana, pero advierten desde ya que mandar de regreso a quienes no tienen papeles generaría una grave crisis.

Así lo manifestó el concejal Ydanis Rodríguez, quien coincidió con un estudio de CUNY, que destacó que el 60% de los indocumentados de Nueva York representa el 8% de la fuerza laboral de la ciudad y aportan $1,100 millones en impuestos, por lo que “borrarlos del mapa” sería irresponsable.

“No tengo duda que si se sacara de la economía y de la fuerza laboral a los inmigrantes que no tienen documentos, no solo no tendríamos a las personas para hacer muchos trabajos sino que pondríamos a la ciudad ante una crisis por culpa de la mediocridad del presidente”, comentó el líder politico, detacando la importancia del foro del jueves, que se llevará a cabo en Hunter College y que estará abierto al público.

“Queremos que se reconozcan las contribuciones en billones de dólares que hacen los neoyorquinos que no tienen sus documentos y que pagan impuestos y a los que nadie les pregunta cuando van a un sitio a hacer sus compras si tienen papeles”, agregó Rodríguez.

“Sus contribuciones son fundamentals para la economía de este estado y parte del interes de esta primera Cumbre de Latinos es reconocer nuestras aportaciones en todo el sentido de la palabra, porque separados no llegamos. Juntos tenemos el poder”.

Asimismo, José Calderón, presidente de la Federación Hispana, mencionó que los planes del gobierno Trump que afectan a los casi 600 mil indocumentados de Nueva York, sería una tragedia a todo nivel, no solo social sino económica.

“Esto tendría un impacto devastador, pues ya sabemos la contribución que hacen los inmigrantes en esta ciudad, que ha sido desarrollada y formada por los inmigrantes, pero esta administración está equivocada y mal informada sobre nuestra comunidad, especialmente en términos de desarrollo económico”, manifestó Calderón.

El activista destacó que incluso muchos inmigrantes, movidos por el temor de lo que pueda ocurrir, han dejado de gastar dinero en consumo comercial y prefieren enviarlo a sus países.

“Hay mucho miedo en nuestras comunidades debido al lenguage y la retórica de este presidente directamente enfocada sobre nuestra comunidad latina, y eso se ha integrado a un nivel social, y muchos se están reservando, y en vez de salir a un restaurante se quedan en casa”, destacó.

La asambleísta Carmen de la Rosa, quien también estará en la Cumbre sobre latinos, donde también se abordarán temas como el liderazgo, la educación e inmigración, entre otros, advirtió que las amenazas de deportar a los indocumentados desestabilizan la economía.

“La realidad es que la comunidad latina es un poder económico en Nueva York y si jugamos con esa fórmula, vamos a ver que el resultado de deportar a nuestras comunidades sería muy grande, porque el dinero que se genera aquí ayuda a mover al Estado completo”, dijo la dominicana. “Trump no ha tomado eso en cuenta y los pequeños negociantes van a terminar yéndose de la ciudad y sería un problema, no solo para los trabajadores sino para el consumo local, pues esas políticas anti-inmigrantes están poniendo en juego el desarrollo y una eventual crisis económica”.