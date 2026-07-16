Los 10 mejores lugares para nadar en Nueva York este verano

Con la llegada de las altas temperaturas, encontrar un lugar para refrescarse se convierte en una prioridad para millones de neoyorquinos y turistas. Aunque muchos asocian a la ciudad de Nueva York con rascacielos, tráfico y extensas avenidas, la realidad es que también ofrece una sorprendente variedad de espacios para disfrutar del agua sin salir de sus límites o viajando apenas un par de horas.

La ciudad cuenta con 14 millas de costa administrada por NYC Parks, decenas de playas públicas y 53 piscinas al aire libre distribuidas en los 5 distritos. A ello se suman exclusivos spas, piscinas privadas disponibles por horas y destinos costeros cercanos que permiten escapar del calor sin necesidad de recorrer largas distancias.

La guía especializada de Lonely Planet elaboró una selección con los 10 mejores lugares para nadar en NYC y sus alrededores, considerando desde instalaciones públicas históricas hasta playas emblemáticas y experiencias de lujo.

Los 10 mejores lugares para nadar en NYC

1) Piscina Gottesman, el nuevo oasis de Central Park

Ubicada dentro del renovado Davis Center, en la zona norte de Central Park, la piscina Gottesman se ha convertido rápidamente en una de las favoritas de las familias.

El complejo, resultado de una inversión de $160 millones de dólares, cuenta con una enorme piscina ovalada de 285 pies de longitud con capacidad para alrededor de 1,000 personas. También dispone de área infantil, zonas para descansar y vistas privilegiadas hacia Harlem Meer.

Debido a su creciente popularidad, se recomienda llegar temprano, especialmente durante los fines de semana de verano.

2) Astoria Pool, la piscina pública más grande de Nueva York

Construida en 1936 durante la era WPA, la piscina de Astoria, en Queens, combina historia y modernidad.

Tras una renovación de $19 millones concluida en 2024, el complejo mantiene su arquitectura Art Déco mientras ofrece instalaciones completamente modernizadas.

Su ubicación entre los puentes RFK y Hell Gate brinda una de las vistas urbanas más espectaculares de cualquier piscina pública de la ciudad.

3) Highbridge Pool, escenario de In the Heights

En Washington Heights se encuentra Highbridge Pool, famosa por aparecer en la película “In the Heights”, inspirada en el musical de Lin-Manuel Miranda.

Además de su valor cinematográfico, la instalación dispone de una piscina olímpica y otra infantil, con la histórica High Bridge Water Tower como telón de fondo.

Es una excelente alternativa tanto para nadadores recreativos como para quienes buscan entrenar.

4) Bathhouse Williamsburg, lujo con vistas a Manhattan

Quienes prefieren una experiencia más exclusiva pueden optar por Bathhouse Williamsburg, en Brooklyn.

Su piscina en la azotea, considerada la más grande de este tipo en Nueva York, ofrece vistas panorámicas del skyline de Manhattan.

El pase diario también incluye acceso al spa, piscinas de inmersión fría y restaurante, convirtiéndolo en una escapada ideal para adultos.

5) QC NY, relajación en Governors Island

A solo 5 minutos en ferry desde Manhattan se encuentra QC NY, un spa ubicado en Governors Island.

Las piscinas climatizadas al aire libre miran directamente hacia el distrito financiero, mientras que los visitantes pueden complementar la experiencia recorriendo la isla en bicicleta o descansando en Hammock Grove.

Es una de las opciones más tranquilas para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.

También hay opciones de playas en Nueva Jersey. (Foto: Seth Wenig/AP)

6) Swimply, alquilar una piscina privada por horas

Una alternativa diferente es Swimply, plataforma que permite rentar piscinas privadas por horas.

Los usuarios pueden elegir entre distintas propiedades según el precio y las amenidades disponibles, como toboganes, saunas, parrillas o sistemas de sonido.

La modalidad resulta especialmente atractiva para grupos que buscan privacidad y comodidad durante un día de verano.

7) Coney Island, la playa más icónica de Brooklyn

Hablar de playas en Nueva York es hablar de Coney Island.

Su famoso paseo marítimo, las montañas rusas, el acuario y los tradicionales hot dogs de Nathan’s Famous convierten este destino en uno de los más visitados cada verano.

Aunque suele estar muy concurrida, continúa siendo una de las mejores opciones para combinar playa, entretenimiento y gastronomía en un solo lugar, aunque en los últimos días, hay que estar al pendiente de las alertas sanitarias debido a que se ha registrado una alta concentración de contaminantes en sus aguas.

8) Rockaway Beach, el paraíso del surf en la ciudad

Rockaway Beach, en Queens, tiene una característica única: es el único lugar donde el surf está permitido legalmente dentro de la ciudad de Nueva York.

Además de amplias zonas de arena, el paseo marítimo alberga restaurantes, música en vivo durante los fines de semana y escuelas de surf para principiantes.

Se puede llegar fácilmente en el tren A o mediante ferry desde Manhattan.

9) Jacob Riis Park, ambiente relajado e inclusivo

Jacob Riis Park se ha consolidado como una de las playas favoritas de la comunidad LGBTQ+, gracias a su ambiente abierto e inclusivo.

Ubicada en Far Rockaway, ofrece amplias extensiones de arena y acceso mediante autobuses o ferry.

Quienes buscan un entorno más natural pueden caminar hasta Fort Tilden, donde predominan las dunas y senderos costeros.

10) Asbury Park, una escapada clásica a Jersey Shore

A unas 2 horas de Manhattan se encuentra Asbury Park, uno de los destinos más populares de la costa de Nueva Jersey.

Además de la playa, destaca por su animado paseo marítimo, restaurantes, tiendas y una importante tradición musical ligada al legendario Stone Pony, donde Bruce Springsteen inició su carrera.

La ciudad también cuenta con áreas para surfistas, parques acuáticos infantiles y una variada oferta gastronómica que permite convertir una visita de playa en una escapada de día completo.

¿Cuál es la mejor opción para combatir el calor?

La respuesta depende del tipo de experiencia que se busque. Quienes prefieren una jornada familiar encontrarán excelentes opciones en las piscinas públicas de Central Park, Astoria o Highbridge. Los amantes de la playa pueden elegir entre la energía de Coney Island, las olas de Rockaway o el ambiente relajado de Jacob Riis.

En cambio, quienes buscan lujo y tranquilidad encontrarán en Bathhouse Williamsburg y QC NY dos de las experiencias más exclusivas disponibles cerca de Manhattan.

Lo cierto es que Nueva York ofrece mucho más que edificios y calles concurridas. Desde piscinas históricas hasta playas atlánticas y spas frente al skyline, la ciudad cuenta con alternativas para todos los gustos y presupuestos durante los meses más calurosos del año.

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