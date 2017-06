La razón por la que a Putin le “encanta” Trump

El presidente ruso explica también qué "lo une" al mandatario de EEUU

SAN PETESBURGO, Rusia – El presidente ruso Vladimir Putin concedió una entrevista a varias agencias de noticias, donde habló de varios temas, incluyendo su relación con el mandatario Donald Trump.

Se habla mucho de las buenas relaciones entre usted y el señor Trump. ¿Don ustedes tan amigos como se dice?, se le cuestionó.

“No nos conocemos. No nos hemos visto ni una sola vez, pero el candidato Trump dijo que las relaciones con Rusia tenían un nivel muy bajo y que había que mejorar esa relación. Estamos dispuestos a dialogar con Trump. Tengo que reconocerle que a mi me encantan este tipo de personas: son sencillos, directos, tienen una visión muy franca de las cosas y eso puede ser muy provechoso”, expresó el mandatario ruso.

Agregó que el republicano no necesita consejos y mucho menos de un homólogo suyo, porque “siempre se va a malinterpretar, y, por tanto, sería contraproducente”.

Putin dijo que es importante y necesario que su gobierno abra un canal de comunicación con la administración estadounidense, aunque lo ve complicado.

“Lo que sí quiero dejar claro es que nos interesa mucho abrir líneas de diálogo con el señor Trump, aunque no se si eso será posible”, reconoció.

Sobre el ascenso del empresario como presidente de EEUU, Putin encontró similitudes con él, ya que no lo ve como un político tradicional.

“Me une con el señor Trump el que ni él ni yo éramos políticos profesionales. Yo no era miembro de ningún partido y no me considero un político profesional”, indicó.

Insistió en la necesidad de una relación bilateral, pero volvió a marcar lo complicado de ello en el escenario actual, debido a que el FBI y el Congreso estadounidense investigan la posible influencia de los rusos en el proceso electoral de 2016.

“No sé cómo se siente Trump a este respecto, pero créame que no es oportuno decir lo que me gusta o no del señor Trump. Simplemente que necesitamos establecer una buena política de relación personal. No sé si será posible, pero tenemos mucha paciencia y vamos a esperar a ver que ocurre”, expresó.

Aunque físicamente no se han encontrado, ambos mandatarios han realizado llamadas telefónicas, siendo la última a principios de mayo, cuando hablaron sobre la crisis militar en Corea del Norte y Siria, temas sobre el cual acordaron trabajar soluciones coordinadas.

“El presidente Trump y el presidente Putin reconocieron que el sufrimiento en Siria debe terminar y que todas las partes deberán acordar el fin de la violencia“, indicó la Casa Blanca en un breve comunicado.

Con información de EFE