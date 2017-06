Andrés López trae humor de otro planeta

El show del comediante colombiano "Llegar a Marte" compara al amor con un peligroso viaje espacial

El comediante colombiano Andrés López compara el noviazgo con una arriesgada misión espacial y entre situaciones de la cotidianidad y mucho humor, entreteje las similitudes que conforman ‘Llegar a Marte’, la producción que lo trae de regreso a Nueva York este domingo.

“El amor es como un proyecto de ingeniería, como el proceso de poner un cohete en el espacio. Y es tanto así, que las madres les dicen a las hijas cuando están enamoradas: ‘ya venga, ponga los pies en la tierra’.

Es difícil y se pasa por muchas etapas en el amor y una es la del drama, cuando la novia ya está más triste que una bachata de Romeo Santos”, comenta López sobre la comedia que presentó por primera vez en el 2013 y que estará en cartel, con una doble función, en el Teatro Miller de la Universidad de Columbia.

Su natal Colombia le ha servido de fuente inagotable para sus historias, pero el comediante explica que no importa si está de gira en Latinoamérica, Europa o Estados Unidos, el público siempre encuentra afinidad con sus cuentos. López es también el creador de ‘La pelota de letras’, (2004) la pieza más representativa de su trayectoria, un monólogo del género ‘stand-up comedy’ en el que describe cambios generacionales en las familias hispanas.

“Siempre estoy agregando nuevos elementos a ‘La pelota de letras’ y a ‘Llegar a Marte’, también he tratado de ser lo más neutral que puedo con el lenguaje y de enriquecerme de cada país que visito. Lo que hace que la gente se ría igual en Colombia o en México con estas historias es que los latinoamericanos tenemos demasiadas cosas en común, y eso hace que cada público sienta que le hablo directamente, que hago parodia de su realidad”, añade el humorista que recorre varias ciudades de Estados Unidos como parte de una gira en la que incluye ambos shows.

Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero este no es el caso de López, el comediante asegura que debe mucho a su país de origen, por el respaldo que ha recibido desde el comienzo de su carrera. De igual manera, explica que el apoyo a lo autóctono es uno de los grandes meritos de su país.

“Por toda la inseguridad que reinaba en Colombia en los 90, muchos de nosotros crecimos sin la oportunidad de ver a esas grandes figuras del entretenimiento que frecuentaban otros países de Latinoamérica. Muy pocos artistas nos visitaban. Pienso que eso dio como resultado que consumiéramos más de lo nuestro, que respaldáramos mucho más a nuestros talentos y eso es algo que valoro mucho”, agrega López que además tiene su propio ‘talk show’, Andrés López de noche.

El humorista, que tiene estudios de ingeniería de sistemas y de antropología, creció en una familia en la que la carrera de ingeniería era una elección natural, pero recuerda que sus abuelos fueron una gran influencia en cuanto a las artes.

“Uno de mis abuelos tenía mucha pasión por la literatura y recuerdo a mi abuela contando historias y poniéndome a cantar y a recitar. Cuando entre a la universidad tardé ocho años en graduarme, pero no era porque me iba mal, era porque me pasaba más tiempo haciendo comedia, que metido en las aulas. En esa época mi público eran universidades, por eso tiene una significación muy especial regresar a Nueva York y presentarme en este teatro del campus de la Universidad de Columbia, porque en este tipo de escenarios nació mi carrera”, concluye el humorista que prestó su voz al perro Max, en el doblaje de la cinta ‘La vida secreta de tus mascotas’, junto al actor Eugenio Derbez.

Una parte de los fondos recaudados con la venta de boletas de la gira de Andrés López será destinada a la fundación Comparte por una vida, de Venezuela.

En detalle:

Qué: El show de comedia ‘Llegar a Marte’

Dónde: Miller Theater, 2960 Broadway

Cuándo: Domingo 11, en dos funciones, a las 3:30 y a las 8 p.m. Desde $44.

Información: http://www.eventbrite.com