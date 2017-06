Tributo a La Lupe, la Gran Diva

Las voces de tres artistas latinas se unen para homenajear a la famosa cubana

Tres grandes voces latinas rendirán tributo a la mítica Lupe Victoria Yolí Raymond ‘La Lupe’, la reconocida cantante cubana cuyo contagioso ritmo contribuyó a establecer el género de música latina en Estados Unidos.

La poeta Nuyorican, vocalista y galardonada intérprete Caridad de La Luz “La Bruja”, Nina Rodríguez y Calma Carmona, de Puerto Rico, unirán fuerzas–junto al invitado especial Johnny “Dandy” Rodríguez, una leyenda del mambo y miembro de la orquesta de Tito Puente–para homenajear a La Lupe en lo que promete ser una presentación única, que tendrá lugar este viernes en el Aaron Davis Hall at the City College of New York, bajo la producción del City College Center for the Arts (CCCA), Pregones Theater y el Centro Cultural Caribeño de la Diáspora Africana (CCCADI).

Desde izq, Calma Carmona, Nina Rodríguez y Caridad de la Cruz “La Bruja”, son las encargadas de rendir el homenaje./Cortesía

Nacida como Lupe Victoria Yolí Raymond, La Lupe emergió desde la periferia de su carrera en los ‘60s a la escena de la música latina con una calidad inimitable de pasión y carisma que la convirtieron en una vocalista e intérprete icónica. Como orgullosa descendiente mujer afro-cubana, formó parte de artistas bajo la casa disquera Fania, que internacionalizó los ritmos afro-latinos.

Durante su carrera, La Lupe grabó “América” del filme musical West Side Story y su inolvidable y distintiva versión de “Fever”, un clásico americano grabado por primera vez en los 50. Fue reconocida como una de las vocalistas femeninas más innovadoras de su tiempo al mostrar consistentemente gran confianza y sabor con cada una de sus presentaciones.

Más homenajes

Otras actividades se llevarán a cabo antes del evento que retará la narrativa sobre la vida de la Lupe. Entre ellos está:

Presentación del documental “La Lupe, la Reina del Latin Soul” con una conversación con su directora Ela Troyano, el jueves, 1ro de junio a las 6 pm.

El Teatro Pregones realizará un panel titulado “Desmitificando a la Diva – La Lupe: panel y muestra musical” con los panelistas Joe Conzo Sr., y el autor Juan Moreno el jueves, 6 de junio a las 7 pm. El evento es gratis y abierto al público.

Puede comprar boletos para el espectáculo en http://www.citycollegecenterforthearts.org o en la entrada ($25) la noche del espectáculo que arranca a las 7:30 p.m.