Knicks logran remontada histórica ante Spurs y se acerca al título de NBA

Los Knicks lograron una de las más grandes hazañas en unas finales de la NBA. El equipo de Nueva remontó 29 puntos y se llevó la victoria 107-106 en el Juego 4 para ponerse a una sola victoria del título.

OG Anunoby saltó para tomar un rebote ofensivo faltando menos de cinco segundo y darle la victoria por un pun

Nueva York tendrá la posibilidad de conseguir el título en el Madison Square Garden en el juego 5, el próximo sábado 13 de junio a las 8:30 pm.

Por su parte, los Spurs desperdiciaron una ventaja que parecía infinita con una errática segunda mitad y una defensa de los Knicks que apretó en los minutos finales para tomar posesión del marcador.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY ? pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

OG Anunoby y Jalen Brunson, los héroes de los Knicks

OG Anunoby fue el héroe de los Knicks en el Juego 4 no solo por su tiro para ganar el partido, sino fue uno de los más eficientes en la cancha.

Anunoby terminó con 33 puntos, lanzando un 66.7% de campo, incluyendo siete triples en nueve intentos.

Por su parte, Brunson finalizó con 36 unidades, 5 rebotes y 7 asistencias. El piloto de los Knicks terminó jugando 42.9 minutos, con solo cinco minutos de descanso en todo el partido.

Wembanyama quedó como mejor anotador en los Spurs con 24 puntos, aunque un bajo 36% de campo.

Con un punto arriba y un robo de balón faltando menos de 15 segundos, De’Aaron Fox forzó un tiro que le dio la oportunidad a los Knicks de lograr una de las remontadas más históricas en la NBA.

Los Knicks tendrán este sábado la oportunidad de cortar una sequía de más de 50 años en el Madison Square Garden con un envión anímico que les da esta remontada que quedará guardada entre las mejores en la historia de la NBA.

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