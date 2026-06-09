Riñones sanos: cuántas veces al día debes orinar, según urólogos

¿Has contado las veces que orinas al día? Aunque muchas personas creen que existe una “cifra ideal”, los especialistas en salud aseguran que la realidad es mucho más compleja. La cantidad de ocasiones que orinas en 24 horas depende de varios factores, incluyendo la hidratación.

El doctor Yaniv Larish, urólogo del Centro de Urología de la Quinta Avenida, en Manhattan, asegura que es una de las preguntas más comunes que recibe en su consultorio. Sin embargo, señala que la temperatura ambiental, la alimentación, la actividad física y el consumo de ciertas bebidas también influyen en la frecuencia.

Más que contar visitas al baño, los expertos recomiendan prestar atención a cómo funciona el sistema urinario y a las señales que pueden indicar algún problema.

Lee también: Té verde o té negro: cuál es mejor para los riñones

¿Existe una cantidad normal de veces para orinar?

Según indica el experto y otros colegas, no hay un número universal que aplique para todas las personas. Mientras alguien que consume grandes cantidades de agua puede orinar con frecuencia durante el día, otra persona que ha estado expuesta al calor o que ha sudado mucho podría hacerlo menos veces sin que eso represente un problema de salud.

En términos generales, muchas personas sanas suelen orinar entre seis y ocho veces al día, pero esta cifra es solo una referencia y no una regla médica estricta.

El doctor Larish señala que los riñones tienen una notable capacidad para adaptarse a las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, durante jornadas calurosas pueden conservar agua para evitar la deshidratación, mientras que después de consumir alcohol o grandes cantidades de líquidos es normal que aumente la frecuencia urinaria.

En este sentido, la pregunta más importante no es cuántas veces se orina, sino si el cuerpo está correctamente hidratado. Una orina de color amarillo claro suele ser una señal de hidratación adecuada. En cambio, una orina muy oscura puede indicar que el organismo necesita más líquidos.

Cuándo conviene acudir al médico

Aunque la frecuencia urinaria puede variar de una persona a otra, existen síntomas que justifican una consulta médica.

Entre las señales de alerta se encuentran el dolor o ardor al orinar, la presencia de sangre en la orina, la necesidad urgente y constante de acudir al baño, la dificultad para vaciar la vejiga o los cambios bruscos en los hábitos urinarios.

También es recomendable consultar a un especialista si una persona comienza a despertarse varias veces cada noche para orinar, lo que se denomina nicturia, o si experimenta pérdidas involuntarias de orina. En estos escenarios, siempre es conveniente ir al consultorio.

Te puede interesar:

· Remedios naturales para aliviar la infección urinaria: qué ayuda y cuándo consultar

· 5 bebidas que protegen los riñones, además del agua

· Dolor de riñones y dolor lumbar: cómo diferenciarlos y actuar a tiempo