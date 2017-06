Mira los tuits de Manola Diez asegurando que Aracely Arámbula la amenazó de muerte

La regia señaló en Twitter como responsable a la ex de Luis Miguel por si le pasa algo a ella o su hijo

La amistad de 22 años entre Aracely Arámbula y Manola Diez acabó en redes sociales con un pleito, en el que supuestamente hasta amenazas de muerte hubo.

La regia señaló en Twitter como responsable a la ex de Luis Miguel por si le pasa algo a ella o su hijo Max porque presuntamente la actriz le reclamó por subir fotos en su Facebook de uno sus hijos.

“A la prensa y a todos que se enteren que la Sra. Aracely Arámbula me amenazó de muerte a mí y a Max y la hago responsable si me pasa algo!“, escribió Manola en Twitter.

A la prensa y a todos que se enteren que la Sra. Aracely Arámbula me amenazo de muerte a mí y a max y la hago responsable si me pasa algo! — Manola Diez (@diezmanola) June 10, 2017

“El sábado pasado su hijo (de Aracely) fue a jugar un partido de (basquetbol) y el equipo de mi hijo ganaron y todos tomamos fotos, la subí a face y se molestó…“.

El sábado pasado su hijo fue a jugar un partido de🏀y el equipo de mi hijo ganaron y todos tomamos fotos la subí a face y se molestó… — Manola Diez (@diezmanola) June 10, 2017

La también actriz dijo que se acabaron los 22 años de amistad y también la amenazó con hablar sobre lo que sabe de Aracely.

“Tengo muchas cosas que decir de ella, la cobarde me mando mensajes ya estoy tomando cartas en el asunto. Sra Aracely ahora entiendo…”, dijo Manola.

Tengo muchas cosas que decir de ella , la cobarde me mando mensajes ya estoy tomando cartas en el asunto. Sra Aracely ahora entiendo… — Manola Diez (@diezmanola) June 10, 2017

“Te metiste con mi familia y no permitiré más burlas, Roberto el padre de mi hijo está de mi lado eres un lobo rapaz vestido de oveja“.

Te metiste con mi familia y no permitiré más burlas , Roberto el padre de mi hijo está de mi lado eres un lobo rapaz vestido de oveja. — Manola Diez (@diezmanola) June 10, 2017

Incluso se refirió a Luis Miguel en los mensajes que le dedicó a la protagonista de La Doña.

“Ahora entiendes porque el padre de tus hijos no los ve? Yo si lo entiendo, te tendí la mano cuando no tenías ni a dónde vivir…”

Ahora entiendes porque el padre de tus hijos no los ve ? Yo si lo entiendo , te tendí la mano cuando no tenias ni a dónde vivir … — Manola Diez (@diezmanola) June 10, 2017

“22 años de amistad se te olvidaron, pagaras con la de los hombres y la ley de Dios. Te hago responsable de lo que le pase a mi hijo y a mí“.

22 años de amistad se te olvidaron ,pagaras con la de los hombres y la ley de Dios. Te hago responsable de lo que le pase a mi hijo y a mí — Manola Diez (@diezmanola) June 10, 2017

En los mensajes recalcó que dará detalles sobre la vida de la ex pareja de Luis Miguel.

“Esto es muy delicado té metiste con mi familia y hablaré todo lo que sé de ti Sra Aracely Arámbula. Nadie se mete con una hija de Dios”.

Esto es muy delicado té metiste con mi familia y hablare todo lo que se de ti Sra Aracely Arambula . Nadie se mete con una hija de Dios. — Manola Diez (@diezmanola) June 10, 2017

Hasta anoche Aracely Arámbula no había respondido nada en sus redes sociales sobre los tuits de Manola.

Los fans reaccionan

Entre los usuarios de Twitter hubo quienes estuvieron a favor de Manola Diez.

“Manola no esperes, habla desenmascárala porque si es verdad que te amenazó no se merece consideración, con eso no se juega, ánimo”; escribió el usuario @Yaninsf73.

Pero los fieles fans de Aracely Arámbula también salieron en su defensa.

“Eres la clásica que se dice AMIGA y a la 1era sacas toda la envidia y veneno que te aguantastes en tus años de amistad! Sacaste el cobre!!”, le contestó @RosyLomely.

POR: Alejandro Jasso