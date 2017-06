Participantes de Miss Bumbum elevan la temperatura mostrando su pasión por el fútbol

Não esqueçam, dia 7 de agosto votação do @missbumbumbrasil, conto com o apoio e a dedicação de todos meus fãs, amigos e familiares, para juntos passamos para segunda fase do concurso! É quem sabe até ser a campeã. ❤❤👏😍 Amoooo vcs ❤❤💖👌 Follow👉@GrasiMatttos👈 #maromba #marquinha #bronze #missbumbum #mineirinha #UmBeijo #panicat #missbumbumbrasil #missbumbum #lindo #swinwear #amo #love #follow #f4f #followme #followher #likeforfollow #followall #followwalways #followback #selfie #me #love #pleasefollow #follows #followes #following #love #tbt

A post shared by 👙Grasi Missbumbum OFICIAL👙 (@grasimattosoficial) on Jun 11, 2017 at 1:54pm PDT