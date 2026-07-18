Helicóptero que se estrelló en Nueva York matando a familia hispana y piloto chocó con unas aves, según NTSB

Investigadores hallaron restos de varios gansos entre los escombros del helicóptero turístico que se estrelló en el río Hudson en la ciudad de Nueva York, causando la muerte del piloto y cinco miembros de una familia española, el año pasado.

Los últimos informes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) publicados el jueves describen pruebas y testimonios que sugieren que el helicóptero impactó contra varias aves antes de precipitarse al río el 10 de abril de 2025, lo que habría influido en el siniestro.

En la tragedia murieron Agustín Escobar Cañadas (49), su esposa Mercè Camprubí Montal (40) y sus tres hijos menores de edad: Agustín (10), Mercè (8) y Víctor Escobar Camprubí (4); y el piloto Seankese Johnson (36), quien sumaba 788 horas de vuelo.

Anoche los abogados de la familia española -quienes están demandando a la empresa de vuelos New York Helicopter Charter por “negligencia” ante la Corte de Suprema del estado Nueva York– emitieron un comunicado, señalando: “Estamos revisando la gran cantidad de información publicada por la NTSB. Es importante recordar que se trata de un expediente informativo y no de conclusiones sobre la causa del accidente. Será necesario realizar un análisis minucioso de todos los hechos y datos para comprender el panorama completo que rodea a este trágico accidente”.

En marzo de 2026, en declaraciones exclusivas a El Diario, el abogado demandante, Jeff S. Korek, ex presidente de la Asociación de Abogados Litigantes del estado Nueva York (NYSTLA) y actual socio principal del bufete Gersowitz Libo & Korek (GLK LAW), afirmó: “En la demanda se alega que los demandados operaron el helicóptero con un ´desprecio deliberado e imprudente por la seguridad de los pasajeros´, no mantuvieron la aeronave en condiciones seguras e ignoraron los procedimientos de seguridad establecidos conforme a los estándares de la industria”.

En paralelo, congresistas de Nueva York (Jerry Nadler, Dan Goldman, Adriano Espaillat y Nicole Malliotakis) y Nueva Jersey (Robert Menéndez Jr.) también presentaron en marzo de este año en El Capitolio el proyecto de Ley bipartidista de Seguridad y Paridad de Helicópteros (Helicopter Safety Parity Act of 2026), que busca modificar el concepto de este tipo de vuelos de “privados” a comerciales, y por consiguiente elevar, literalmente, sus responsabilidades.

Nada concluyente

La información difundida el jueves por la NTSB forma parte de una investigación en curso, mientras las autoridades trabajan para determinar con precisión la causa probable y todos los factores contribuyentes.

Kaily Furlot, una de las personas que presenció el accidente del helicóptero, fue entrevistada por la NTSB. Según ella, antes de que el Bell 206 se desintegrara en pleno vuelo, notó algo particular. “No parecía que fueran trozos del helicóptero; daba la impresión de que había algo más. Cuando di mi declaración, dije que creía que era un pájaro. Parecía haber plumas en el aire“, relató Furlot, citada por ABC News.

Según un experto en aves del Instituto Smithsonian, una bandada mixta de barnaclas carinegras (Brant geese) y gansos canadienses impactó contra las palas del rotor y el estabilizador horizontal. Asimismo, una gaviota de lomo negro fue golpeada por escombros despedidos de la sección de cola con la fuerza suficiente para destrozar al ave y provocar que una de sus alas se desprendiera y cayera sobre una azotea junto a otros restos del helicóptero.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha señalado que los helicópteros son especialmente vulnerables a los choques con aves debido a que vuelan a baja altitud. Aunque estos incidentes no son frecuentes, pueden tener consecuencias devastadoras.

Para Steve Fulop, quien era alcalde de Jersey City al momento de la tragedia, este hecho refuerza los motivos por los que se opone al turismo en helicóptero sobre el río Hudson. “Nos encontramos en una de las zonas más densamente pobladas del país”, afirmó. “Hay grandes edificios, mucha gente en tierra y un tráfico aéreo muy intenso entre los aeropuertos Newark, LaGuardia y JFK; por lo tanto, esto sólo añade más riesgos a la situación”.

En enero de 2009, el impacto de gansos con un avión de US Airways que acababa de despegar de LaGuardia provocó el llamado “Milagro en el Hudson”, cuando el Capitán Chesley “Sully” Sullenberger aterrizó a salvo la nave sobre las aguas heladas de ese río entre Manhattan y Nueva Jersey.

¿Qué pasó el 10 de abril de 2025?

El fatídico vuelo partió alrededor de las 3 p.m. del jueves 10 de abril de 2025 del helipuerto del Bajo Manhattan (Downtown Skyport) cerca de Wall St. y perdió el control 18 minutos después, tras girar sobre el puente George Washington del Alto Manhattan para desplazarse por la costa de Nueva Jersey, indicó NBC News.

Los turistas fallecidos estaban celebrando el 40 cumpleaños de la madre y el 8vo del hijo mayor. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, declaró entonces en Twitter/X que el accidente fue “una tragedia inimaginable”. También el mandatario Donald Trump lo calificó de “terrible” en una publicación en Truth Social.

Escobar se encontraba en Estados Unidos en un viaje de negocios y luego su familia se incorporó a pasar un par de días en la ciudad de Nueva York para celebrar el cumpleaños de su esposa. La pareja trabajaba en la empresa tecnológica alemana Siemens. “La vida transcurre rápido y no siempre pensamos en su imprevisibilidad (…) Tómate un momento hoy y piensa en esta familia y en la tuya. Estas situaciones siempre son muy difíciles y tristes”, reflexionó Fulop, entonces alcalde de Jersey City.

Escobar era un alto ejecutivo y director general de infraestructura ferroviaria en la división Siemens Mobility. Anteriormente había sido director general y presidente de Siemens España, según un comunicado de la compañía emitido en noviembre de 2022.

“Estamos profundamente consternados por el trágico accidente de helicóptero en el que Agustín Escobar y su familia perdieron la vida. Nuestro más sentido pésame a todos sus seres queridos”, declaró el año pasado Christoph Erhard, director de relaciones con los medios corporativos de Siemens, en un comunicado.

Tras la tragedia la compañía turística expresó “profunda tristeza por el trágico accidente y la pérdida de vidas (…) En New York Helicopter Tours la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación siempre han sido la base de nuestras operaciones. Nuestra prioridad inmediata es apoyar a las familias y seres queridos afectados por esta tragedia, así como cooperar plenamente con las investigaciones de la FAA y la NTSB”.

Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter Tours, declaró a The Telegraph que el piloto había llamado “diciendo que iba a aterrizar y que necesitaba combustible, y que debería haber tardado unos tres minutos en llegar, pero 20 minutos después no llegó”; y añadió: “Estamos todos devastados”.

En un caso similar, en septiembre del año 2024 un jurado determinó una compensación de $116 millones de dólares para la familia del joven Trevor Cadigan, una de las cinco personas que murieron cuando una nave turística de Liberty Helicopters sin puertas se estrelló y se hundió en el East River de Nueva York el 11 de marzo de 2018. Las otras cuatro víctimas fueron identificadas como Tristan Hill (30), Daniel Thompson (34), el bombero texano Brian McDaniel (26) y la turista argentina Carla Vallejos, de 29 años.