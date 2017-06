Salma Hayek reveló por qué que rechazó a Donald Trump cuando la invitó a salir

La actriz contó una anécdota del pasado que involucra al primer mandatario estadounidense

Son varias las celebridades de Hollywood que se han manifestado en contra del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero esta vez lo que lo deja mal parado es una historia del pasado. Salma Hayek visitó The Daily Show with Trevor Noah y contó un episodio que sucedió un tiempo atrás, y que pone en evidencia al primer mandatario y su afán por conquistar mujeres.

Hablando de la nueva película de la actriz, ‘Beatriz at dinner’, en donde un hombre de negocios acosa a una inmigrante, el conductor le pregunto a Salma si ese personaje pudo haber estado inspirado en alguien de la vida real. “¿Donald Trump?”, dijo ella dándole el pie a Trevor para que le preguntara si el presidente alguna vez la había invitado a salir.

“Sí”, dijo Hayek entre risas. “Estaba en un evento con mi novio. Trump se acercó amable y encantador, después siguió charlando con mi pareja y llegó a iniciar una amistad con él, incluso lo invitó a cenar”.

A pesar de que los hombres intercambiaron teléfonos en ese momento, el empresario comenzó a llamarla a ella en lugar de a su pareja.

“Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera. Pero él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él“, contó.

Sin cuestionar quién había sido ese novio, el conductor quiso saber si la actriz había llegado a casarse con él. “No. Trump tuvo la razón”, respondió irónicamente.