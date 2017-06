Angélica Celaya estrena novio y embarazo: ‘Estoy muy feliz’

"Siempre quise un hombre que me quisiera así"

Mientras sigue grabando la serie biográfica ‘Mariposa de Barrio’ donde interpreta a Jenni Rivera y que pronto se estrenará por la pantalla de Telemundo, Angélica Celaya recibió la más sorprendente y a la vez más esperada noticia: ¡está embarazada!

Es que la actriz volvió a encontrar el amor en octubre del año pasado cuando una amiga le presentó a Luis García, un joven nacido en Guadalajara, que vive en Los Angeles, cuya profesión es la de entrenador de grandes boxeadores.

Con seis meses de embarazo, y a punto de estrenar su protagónico en la serie que narra la vida de La Diva de la Banda desde los ojos de su familia, hablamos en exclusiva con Angélica quien nos dice cómo vive este doble momento de felicidad.

Pregunta: Nos sorprendiste en tu caracterización de Jenni Rivera y ahora los vuelve a hacer contando que estás embarazada.

Angélica Celaya: Sí (risas) estoy feliz de la vida, nunca vengo al set sola, nunca estoy sola, es un sueño hecho realidad. Dicen: “Ten mucho cuidado con lo que pidas”, y yo siempre he querido un proyecto donde me tenga que olvidar de lo físico, no hacer dieta… Recuerdo que hicimos un viaje a Washington DC con mi amiga, Jeimy Osorio, quien hizo de Celia Cruz en la serie, y le dije que yo sabía que había nacido para interpretar una cantante, y me veía como una Emma Shapplin, que tenía como el cabello rizado y no tenía una vida perfecta. Mi amiga me dijo que lo exteriorizara para que el universo me oiga. Cuando se me dio lo de Jenni sentí una bendición de decir, “Wow, Dios sí me escucha”.

P: ¿Y también le pediste un bebé?

AC: En septiembre fuimos al cumpleaños de una amiga en Disney, yo me preguntaba: “¿qué hago aquí sin un niño?, es ilógico, tengo más de 30 años y yo en Disney sin hijos”… Lo mismo me pasó en Navidad, en mi casa no hay niños, ¡y qué es una fiesta así sin pequeños!… Tengo ganas de compartir, de que lo que yo se de vida, sea mucho o poco, dárselo a una criatura. Me quedé con muchas ganas de eso, y mi Dios me escuchó, tantas panzas que usé de Jenni con sus 5 hijos se me pegó.

P: ¿Este embarazo fue planeado o te sorprendió?

AC: Ambas cosas, lo hablamos pero no es que nos sentamos a decirnos: “Vamos que es en este momento”, si planeas mucho quizás no pega como chicle, nunca salen, de que los dos queríamos a nuestro bebé fue algo que hablamos.

P: ¿Por qué?

AC: Yo no estoy en esa etapa de lucir ese antifaz de te quiero caer bien y decir las cosas perfectas. Yo se la mujer que soy, y se lo que yo quiero, y tengo mi plan de vida, si te animas lo intentamos, sino quedamos como amigos. Él también estaba en el mismo plan, entonces tenemos la familia como prioridad.

P: ¿Cómo fue para ambos el momento en que recibieron la noticia?

AC: Cuando vino la noticia él la tomó con mucha alegría, y yo como de: “espérame, estoy trabajando”… Mi mamá me dijo que me relajara, que ella había trabajado hasta los 9 meses, que yo no estaba enferma sino creando una vida.

P: ¿Cómo te sientes?

AC: Yo me siento bien, nada de esas cosas que dicen en la tele que te dan, no sentí nada. Cuando yo hice escenas de Jenni en Long Beach, no sabía que ya estaba embarazada porque nunca sentí nada, nunca. Mi Dios es demasiado grande porque no nada más me trajo a una criatura, aparte me da energía.

P: ¿Ya saben el sexo?

AC: Sí, pero no lo voy a decir aún.

P: ¿Es el sexo que soñabas?

AC: Sí, la familia de él y medio mundo decían: “es…”. Y yo no, sabía que era lo contrario. Lo sé porque lo he deseado de corazón, y si Dios me va a cumplir el milagrito me lo va a cumplir completo.

P: ¿Luis es el padre que soñaste para tu hijo?

AC: Sí, es que es una cosa impresionante. Yo le digo que me sorprende su forma de quererme porque siempre quise un hombre que me quisiera así. Él siempre me llena de halagos, y no los físicos, sino que me dice lo orgulloso que está de mí y de ver mi trabajo, de ver la mujer que soy y la madre que voy a ser. Y él es una persona tan pasiva, tienen demasiado amor, está emocionado, le canta, le da besitos a la panza, va a ser un padre fenomenal.