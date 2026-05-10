¿Cocina impecable? 3 lugares donde las bacterias se esconden aunque todo parezca limpio

Cuando hablamos de una cocina limpia, solemos pensar en encimeras pulcras, trapos y esponjas bien lavados. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que existen tres lugares específicos que suelen pasar desapercibidos y se convierten en un foco de acumulación de bacterias.

Marlon Toscano, especialista en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) e Higiene y Manipulación de Alimentos, conocido en redes como “Me sabe a ciencia”, explica que las bandejas donde escurrimos los platos, los bordes del lavaplatos y el dispensador de agua del refrigerador son centros de proliferación de microorganismos.

El riesgo oculto en las bandejas de los escurridores

En este lugar de la cocina se acumula el agua de los platos y utensilios que se escurren. Por lo general, este líquido queda estancado, creando el ambiente ideal para la proliferación de bacterias que terminan generando contaminación cruzada en tus cubiertos y vajilla. El experto advierte que el peligro aumenta si el agua estancada entra en contacto directo con los utensilios ya “limpios”.

La solución es muy sencilla: es necesario lavarlas regularmente y desinfectarlas con alcohol etílico al 70% o con una solución de hipoclorito de sodio (aproximadamente una cucharadita por litro de agua).

Higiene profunda en los bordes del lavaplatos

En los bordes del lavaplatos se genera una mezcla crítica de agua, detergente y restos de comida. No basta con solo enjuagar la superficie; es fundamental realizar una limpieza minuciosa para evitar que se acumulen bacterias y hongos. Con la ayuda de un cepillo o una esponja distinta a la de los platos, utiliza una solución desinfectante y frota muy bien hasta que no queden rastros de residuos orgánicos.

La limpieza del dispensador de agua del refrigerador

No dejes que la contaminación cruzada arruine tus recetas. Los escurridores y dispensadores pueden acumular biofilms bacterianos invisibles. Según el experto Marlon Toscano, una desinfección con alcohol al 70% o hipoclorito es clave para mantener tu hogar seguro. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste el dispensador de tu refrigerador? Crédito: Shutterstock

Aunque a simple vista parece un conducto inofensivo, en este lugar se pueden generar biopelículas bacterianas (biofilms) que terminamos ingiriendo en nuestras bebidas sin darnos cuenta. Para garantizar la inocuidad del agua, la recomendación técnica es desarmar las piezas removibles, cepillar y desinfectar periódicamente toda la zona del dispensador para eliminar cualquier rastro de moho o bacterias.

Sigue leyendo:

.¿Casa con olor a frito? Elimínalo con este método de 3 pasos

.¿Tus vasos huelen a huevo podrido? No es falta de higiene, según un experto

.Canela en el desagüe: cómo usarla para neutralizar olores y mantener la tubería impecable