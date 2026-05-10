Gobierno de Trump evalúa suspender impuesto federal a la gasolina por alza de precios

La administración de Donald Trump evalúa suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina en medio del fuerte aumento del combustible provocado por la guerra con Irán, una medida con la que busca aliviar la presión económica sobre los consumidores estadounidenses.

El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó este domingo que la Casa Blanca respaldará cualquier iniciativa destinada a reducir el precio que pagan los conductores en las estaciones de servicio.

“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, declaró Wright durante una entrevista con NBC.

Qué impuestos podrían congelarse

El gravamen federal sobre la gasolina en Estados Unidos es actualmente de $18,3 centavos por galón, mientras que el diésel paga $24,3 centavos. Ambos combustibles incluyen además un cargo adicional de $0,1 centavos destinado a un fondo federal para tanques subterráneos con fugas.

La posibilidad de suspender temporalmente esos impuestos surge en un momento de fuerte encarecimiento del combustible tras el conflicto con Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas clave para el comercio petrolero mundial.

Gasolina en máximos recientes

De acuerdo con datos de la asociación automovilística AAA, el precio promedio nacional de la gasolina alcanzó este domingo los $4,52 dólares por galón, lo que representa un incremento superior al 50 % desde el inicio de la guerra.

El alza ha comenzado a impactar directamente el comportamiento de los consumidores estadounidenses, que enfrentan además una inflación persistente en otros sectores de la economía.

Una encuesta publicada por The Washington Post a finales de abril mostró que el 44 % de los adultos en el país ha reducido la frecuencia con la que conduce debido al costo del combustible.

El sondeo también reveló que el 34 % modificó planes de viaje o vacaciones y que el 42 % recortó otros gastos domésticos para poder afrontar el aumento de la gasolina.

Con información de EFE.

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