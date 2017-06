Esto dijo Sergio Mayer sobre la supuesta estancia de su hijo en un centro de rehabilitación

El actor habló con los medios de comunicación sobre los rumores que circulan de Sergio Mayer Mori

Luego de que se manejara la noticia de que Sergio Mayer Mori se encuentra recluido en un centro de rehabilitación por drogas y alcohol en la Ciudad de México, y no en un retiro espiritual en Los Ángeles; su padre Sergio Mayer prefiere hacer caso omiso del tema pidiendo a los medios de comunicación no le pregunten por él.

‘Yo no tengo que desmentir, ni aprobar nada, eso a mí no me corresponde. Yo también estoy viendo la noticia para mí está en un retiro, hay que preguntarle a él cuando regrese, yo sé que está en un retiro que les dije está en L.A. Yo no puedo hablar de eso, porque es un tema de su vida… yo tengo que respetar el anonimato de mí hijo y si él quiere dar entrevistas de ese tema lo hará yo no soy nadie para hablar de eso, eso le corresponde a él’, expresó el actor a varios medios de comunicación.

Por su parte Issabela Camil quien es cercana a Mayer Mori e incluso confiesa ha convivido con la nieta de su esposo, define su postura ante tal intrusión en la vida privada de su hijastro.

‘Me parece que es una invasión de su privacidad, la verdad creo que este tipo de cosas, es molesto, como dijo Sergio, creo que él ya hablara de lo que tenga que hablar y que tanto quiere hablar eso será su tema y su decisión, hoy por hoy no hemos hablado con él, pero bueno, todos tenemos el derecho de pasar por cosas difíciles y aprender’, confesó la actriz en entrevista.

Mayer deja en claro que su hijo ya no es un niño y que si piensa demandar a la publicación que supuestamente lo balconeó, contará con todo su apoyo.

‘De todas las maneras lo apoyo en todo, lo que él decida hacer, que va pasar no sé, lo que él decida lo voy a apoyar… Hace un año él era menor de edad y yo tenía que ver todo lo concerniente a él y hoy en día ya es mayor de edad, lo que él decida hacer lo voy apoyar’, finalizó.

POR: Pavel Unda