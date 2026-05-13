Nuevo juicio para Alex Murdaugh: Corte Suprema revoca condena por doble asesinato

Alex Murdaugh volverá a enfrentar a la justicia luego de que la Corte Suprema de Carolina del Sur revocara las condenas que lo declaraban culpable por el asesinato de su esposa y su hijo, al detectar irregularidades durante el juicio.

La decisión representa otro giro en uno de los casos criminales más mediáticos de Estados Unidos y deja sin efecto el veredicto emitido en 2023 contra el exabogado.

Corte señala manipulación del jurado en el caso Murdaugh

El tribunal concluyó que Rebecca “Becky” Hill, secretaria judicial del condado de Colleton, tuvo una participación indebida que comprometió la imparcialidad del proceso judicial.

Según la resolución unánime, la funcionaria ejerció “influencias externas inapropiadas” sobre integrantes del jurado, afectando el derecho constitucional de Murdaugh a recibir un juicio justo.

Los magistrados afirmaron en el fallo que Hill “puso sus dedos en la balanza de la justicia” y calificaron su conducta como una “impactante interferencia con el jurado”.

El caso que conmocionó a Carolina del Sur

Alex Murdaugh fue condenado por la muerte de su esposa, Margaret Murdaugh, y de su hijo Paul Murdaugh, de 22 años, asesinados en junio de 2021 cerca de la propiedad familiar.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el entonces abogado buscaba generar compasión y desviar la atención de los delitos financieros que amenazaban con destruir su imagen pública.

El jurado lo declaró culpable de dos cargos de asesinato y otros dos relacionados con posesión de armas durante un delito violento.

Alex Murdaugh permanecerá en prisión

La anulación del fallo no significa que Murdaugh recuperará su libertad.

Actualmente cumple una condena federal de 40 años tras admitir el robo de cerca de $12 millones de dólares a clientes, en una serie de delitos financieros que también sacudieron a la influyente familia legal a la que pertenece.

Desde que inició el proceso judicial, Murdaugh ha negado haber asesinado a su esposa y a su hijo.

Becky Hill también enfrentó cargos

La exsecretaria judicial Rebecca Hill se declaró culpable el año pasado de mostrar pruebas selladas del juicio a un fotógrafo y mentir posteriormente ante el tribunal.

Como parte de su sentencia, recibió un año de libertad condicional.

“No hay excusa para los errores que cometí. Me avergüenzo de ellos”, expresó durante una breve declaración ante la corte.

Sigue leyendo: