Marie-Thérèse Ross, viuda francesa de 85 años relata cómo fue detenida por ICE

Marie-Thérèse Ross, una viuda francesa de 85 años detenida durante 16 días por autoridades migratorias de Estados Unidos, aseguró que su paso por un centro de detención en Luisiana transformó su visión sobre el país y sus políticas migratorias.

Ross, quien ya regresó a Francia, relató que las noches dentro del centro estaban marcadas por el silencio interrumpido por el llanto de menores.

“Niños llorando, incluso bebés”, recordó sobre las noches en el centro donde permaneció bajo custodia federal tras ser arrestada el pasado 1 de abril en Alabama por supuestamente permanecer más tiempo del permitido por su visa, de acuerdo con la agencia AP.

Una detención que generó atención internacional

La mujer fue arrestada en su vivienda en Alabama luego de que varios hombres identificados como agentes migratorios golpearan puertas y ventanas de su casa temprano por la mañana.

Según contó, apenas tuvo tiempo de entender lo que ocurría antes de ser esposada y trasladada en pijama, bata y pantuflas.

Dos días después fue enviada a un centro de detención en Basile, Luisiana, donde compartió habitación con otras 58 mujeres, muchas de ellas madres separadas de sus hijos.

“Algunas no sabían dónde estaban sus hijos”, dijo Ross. “Me parece terrible que una mujer no sepa dónde están sus hijos”.

De una historia de amor a una disputa familiar

Marie-Thérèse Ross había llegado a Estados Unidos para comenzar una nueva vida junto a William B. Ross, un veterano retirado del ejército estadounidense a quien conoció décadas atrás cuando él estaba destinado en Francia y ella trabajaba como secretaria en la OTAN.

Aunque ambos siguieron caminos distintos durante años, retomaron el contacto después de enviudar y decidieron casarse en 2024.

Tras la muerte de William en enero por causas naturales, comenzó una disputa relacionada con la herencia familiar.

Documentos judiciales señalan que los hijos del fallecido desviaron correspondencia de la residencia en Alabama, situación que habría provocado que Ross faltara a una cita migratoria.

Un juez incluso pidió investigar si uno de los hijos, ex policía estatal y actual empleado federal, utilizó su posición para influir en la detención de su madrastra. El hombre negó cualquier participación.

“Los guardias no podían hablar sin gritar”

Ross describió el centro de detención como un lugar limpio pero marcado por un ambiente hostil y ruidoso.

“La prisión estaba limpia, la comida era aceptable, pero lo que nos molestaba era la forma en que nos hablaban”, declaró. “Los guardias no podían hablar sin gritar”.

Afirmó que el ruido era constante y que, cuando finalmente había silencio, podían escucharse los llantos de menores detenidos junto a sus madres.

“Hay bebés en esta cárcel”, dijo.

Pese a ello, recordó actos de solidaridad entre las mujeres detenidas. Contó que por las noches algunas internas le acomodaban la manta cuando se le caía mientras dormía.

“No sabía quién era, pero me mimaban porque era mayor que ellas”, relató.

Las detenidas la llamaban “Abuela”.

DHS defiende condiciones en centros de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Ross permaneció más tiempo del permitido por su visa de 90 días y defendió las condiciones de los centros administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La agencia aseguró que las instalaciones son inspeccionadas regularmente y que los detenidos reciben alimentos, agua, atención médica y acceso para comunicarse con familiares y abogados.

La experiencia cambió su visión sobre Estados Unidos

Ross aseguró que antes veía a Estados Unidos como un país donde las personas eran tratadas con justicia y respeto.

Su esposo apoyaba políticamente a Donald Trump y ambos acostumbraban seguir noticias en Fox News, pero afirmó que la experiencia en detención modificó por completo su percepción.

Según dijo, muchas de las mujeres que conoció no merecían estar encarceladas.

“Su único error fue ser sudamericanas”, afirmó.

Actualmente, Ross permanece con su familia en un suburbio de Nantes y busca atención médica para tratar síntomas relacionados con estrés postraumático tras su detención.

Antes de salir del centro en Luisiana, aseguró que prometió hablar públicamente sobre las mujeres que conoció bajo custodia.

“Les dije que si alguna vez tenía la oportunidad de hablar de ellas, lo haría para ayudarlas”, señaló.

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