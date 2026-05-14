¿Cómo frenar el daño renal? 5 bebidas naturales que tu nefrólogo desearía que tomaras

El daño renal se puede frenar y, en algunos escenarios, incluso revertir o evitar la llegada a la diálisis con las herramientas más simples y poderosas que tenemos a mano: lo que tomamos todos los días. Según el nefrólogo Nicolas Veller, la clave está en elegir líquidos que protejan nuestros órganos en lugar de estresarlos.

El especialista reveló los beneficios de cinco bebidas naturales que, por su composición, ayudan a desinflamar, mejorar la circulación renal, eliminar toxinas y reducir el estrés oxidativo.

Muchos pacientes llegan a consulta con los riñones muy comprometidos y comentan: “Doctor, yo no sentía nada”. Ese es el gran problema de la insuficiencia renal: es silenciosa, avanza sin dar aviso y, cuando aparecen los síntomas, suele estar en una etapa complicada.

Hibiscus o Flor de Jamaica

La Flor de Jamaica se ha popularizado por sus beneficios para la salud, pero Veller destaca que, más allá de la moda, es una bebida funcional. Ayuda a eliminar el exceso de líquidos y toxinas de forma suave, desinflama los vasos sanguíneos y contribuye a bajar la presión arterial, que es una de las principales causas de daño renal.

Preparación: Coloca una cucharada de hibiscus seco en una taza grande de agua caliente (sin hervir). Tapa, espera 10 minutos, cuela y listo.

Coloca una cucharada de en una taza grande de agua caliente (sin hervir). Tapa, espera 10 minutos, cuela y listo. Dosis recomendada: De una a dos tazas por día. Sin endulzantes, ya que estos anularían el beneficio terapéutico.

Agua con limón

El limón es una fruta rica en citrato y potasio, dos sustancias clave que impiden que el calcio se cristalice. En palabras simples: dificulta la formación de cálculos renales.

Es un aliado fundamental para combatir las “piedras”. Solo necesitas agregar el jugo de medio limón en un vaso de agua tibia o fría, preferiblemente al despertar.

Nota importante: Evítalo por las noches por su efecto diurético y consulta a tu médico si ya manejas niveles altos de potasio en sangre.

Jugos verdes (bien equilibrados)

Aunque a veces se califican como riesgosos, el Dr. Veller advierte que, si el jugo verde está bien equilibrado, es una herramienta excelente para desinflamar. La clave para evitar daños en el riñón es elegir ingredientes bajos en oxalatos.

Base segura: Usa apio o pepino .

Usa o . Complementos: Un trocito de jengibre y una fruta como kiwi , melón o piña (ananá) para aportar sabor.

Un trocito de y una fruta como , o (ananá) para aportar sabor. Advertencia: No uses en exceso espinaca, acelga o remolacha si tienes predisposición a las piedras, ya que su alto contenido en oxalatos puede ser contraproducente.

Café (Tostado Natural)

La ciencia actual rompe viejos mitos: el café tiene un potente efecto antiinflamatorio gracias a sus polifenoles. Según destaca Veller, mejora la función de los vasos sanguíneos y protege la microcirculación del riñón.

Para aprovechar sus beneficios, tómalo solo, sin azúcar ni cremas. Elige siempre café de tostado natural y evita el “torrado”, que contiene azúcar agregada durante el proceso de tostado industrial.

Agua de cebada

Usada ancestralmente para “refrescar los riñones”, el doctor afirma que es una de las mejores opciones porque aumenta el volumen de orina de forma eficiente sin forzar al órgano. Aporta betaglucanos, compuestos medicinales que reducen la inflamación sistémica.

Preparación: Hierve un cuarto de taza de cebada integral en cuatro tazas de agua durante 20-30 minutos. Cuélala y tómala fría o tibia durante el día.

Alerta: las 3 bebidas que dañan tus riñones

Tan importante como lo que sumamos es lo que restamos. Entre las bebidas que muchos consideran “inofensivas” pero que representan un riesgo para la salud renal, destacan:

Agua con sal: Sobrecarga al riñón con sodio y dispara la presión arterial. Jugos de frutas industriales: Al perder la fibra, concentran demasiada fructosa, lo que inflama los filtros renales. Refrescos (incluyendo versiones Light o Zero): Aportan químicos, exceso de fósforo y dañan la microbiota intestinal.

Llevar una alimentación rica en plantas y mantenerse hidratado correctamente es la mejor medicina. Los riñones no se dañan por comer apio o kiwi; se dañan por el exceso de ultraprocesados y la desinformación.

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