Aprender a vivir: Qué significa realmente

Enfócate y agradece —todos los días— por las cosas maravillosas de tu vida

Desde pequeños vamos a la escuela y aprendemos un sinfín de cuestiones intelectuales que nos ayudarán a abrirnos paso en la vida. Sin embargo, no nos enseñan cosas fundamentales que necesitaremos, si queremos alcanzar la felicidad y nuestro potencial máximo como seres humanos. No nos enseñan a vivir.

Con frecuencia, lo aprendemos a lo largo de nuestra existencia y a través de los errores que cometemos y también a través de las cosas buenas que nos suceden.

A veces, demasiado tarde después de que nos hemos tropezado varias veces con la misma piedra. En este proceso de crecimiento y maduración hay cuatro cosas que debemos aprender lo más temprano que podamos.

No te tomes nada personal: Cuando nos tomamos todo como algo personal, no podemos estar en paz con nosotros ni con los demás. Eso socava nuestra autoestima y nos hace dudar de nosotros mismos. El mundo no gira a tu alrededor, ni eres tú el culpable de los problemas de los demás, por lo menos la mayoría de las veces. Así que no te tomes las cosas de forma personal y trata de ver el otro lado de la historia.

Aprende a agradecer por lo que tienes: Enfócate y agradece —todos los días— por las cosas maravillosas de tu vida. Agradece por todo, por tu familia, por tu trabajo, por tus capacidades y no te concentres en los problemas o en las cosas que te hacen falta.

Escoge bien tus batallas: Esto quiere decir que muchas veces perdemos energía y nos desgastamos en cosas absolutamente inútiles. A menudo nos enganchamos en discusiones que no aportan nada y nos hacen sentir mal. Escoge bien las cosas por las que vale la pena luchar, y las otras simplemente déjalas pasar.

Elimina todo lo que te haga daño y rodéate de lo que te haga sentir bien: Esto incluye a toda esa gente que te critica y/o de alguna manera es tóxica para tu vida. Sacarlos de tu vida puede ser duro y difícil, pero no imposible. Y verás que si te rodeas solo de cosas que te hagan sentir bien, tu vida cambiará drásticamente. También hay que tener la madurez suficiente para aprender a distinguir lo que te hace daño de lo que te hace bien.

@PosadaLifeCoach