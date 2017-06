Ex procurador de Obama, Eric Holder, advirtió a actual procurador de Trump: “no se meta con California”

Holder, quien actualmente representa a la legislatura del estado en temas legales, instó a Sessions a no usar el personal del departamento de justicia para atacar a California por tomar medidas para defender a los inmigrantes y sus prioridades de seguridad.

El procurador de justicia del ex presidente Barack Obama Eric Holder, ahora representante legal de la legislatura de California, instó este lunes a su sucesor Jeff Sessions a no dirigir los recursos del Departamento de Justicia contra el estado y sus esfuerzos de proteger a los inmigrantes.

Holder envió este lunes una carta y memorando al actual procurador de justicia Sessions en el cual advirtió que el Acta de Valores de California, un proyecto de ley que avanza en la legislatura (SB 54) es un “ejercicio constitucional de la autoridad soberana del estado”.

“Usted no debe dirigir a su personal en atacar un esfuerzo prudente y constitucional de nuestro cliente a establecer prioridades sobre sus recursos y perseguir la salud y seguridad de sus residentes”, escribió Holder en la misiva, en la que también se refirió a las órdenes ejecutivas sobre inmigración emitidas por Trump como “inhumanas e injustas”.

El ex procurador se refirió a declaraciones realizadas tanto por el presidente Donald Trump como por el procurador actual Sessions al respecto de leyes y prácticas locales de “santuario” y las amenazas de retirar fondos federales si estas se aplican.

“Nuestro análisis legal concluye que estas prácticas no contradicen la ley federal y que el estado tiene el derecho de priorizar la seguridad de sus residentes y cómo se gastan sus recursos“, indicó Holder, agregando que el gobierno federal no puede amenazar a California con quitarle recursos si no sigue órdenes.

Un tribunal federal falló hace algunas semanas en favor de California, resaltando que el gobierno de Trump no puede usar la amenaza de quitar fondos para castigar al estado por no hacer el trabajo que corresponde los agentes de inmigración o cualquier otra atribución del gobierno federal.

Holder agregó en el memo una “nota personal” para Sessions, en la cual le recordó que los “hombres y mujeres que trabajan en el Departamento de Justicia sirven a los ciudadanos de Estados Unidos y persiguen la justicia, ellos juran sobre la constitución y no están dedicados a la lealtad hacia cualquier hombre o cualquier presidente“.

Holder, quien fue procurador de la nación entre 2009 y 2015, ahora trabaja como letrado para el bufete legal privado Covington and Burling y asesora bajo contrato a la legislatura de California.

El ex procurador participó en una rueda de prensa este lunes en Los Ángeles con el líder del senado Kevin de Leon y jefes de policía de varias ciudades de California en apoyo al proyecto de ley SB 54 que limitaría la colaboración de la policía local con las autoridades migratorias a los inmigrantes para los que ICE tenga una orden judicial de arresto y a los convictos de delitos “serios o violentos”.

No hubo respuesta inmediata del Departamento de Justicia o de Sessions a las declaraciones de Holder.