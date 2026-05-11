Alcaldesa de Arcadia se declara culpable de actuar como agente ilegal de China en EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, se declaró culpable de actuar como agente ilegal de China dentro del territorio estadounidense, en un caso que ha generado preocupación en el ámbito político y de seguridad nacional.

Wang, de 58 años y quien renunció a su cargo este lunes, fue acusada formalmente ante un tribunal federal por un cargo de actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación al fiscal general, delito que podría acarrearle hasta 10 años de prisión.

La exfuncionaria comparecerá ante el Tribunal de Distrito en el centro de Los Ángeles y se espera que formalice su declaración de culpabilidad en las próximas semanas.

Según el Departamento de Justicia, Wang habría colaborado entre finales de 2020 y 2022 con funcionarios del gobierno chino y con intermediarios en Estados Unidos para promover los intereses de Pekín, incluyendo la difusión de contenido propagandístico favorable a China a través de plataformas digitales.

Las autoridades detallaron que Wang gestionaba junto a otras personas el sitio web US News Center, presentado como un medio de noticias dirigido a la comunidad chino-estadounidense.

A través de este portal, habría publicado artículos enviados directamente por funcionarios chinos, incluyendo material destinado a contrarrestar acusaciones internacionales contra Pekín. En uno de los casos descritos, la publicación de un artículo fue seguida de un mensaje de agradecimiento de un funcionario chino por la rapidez en su difusión.

The mayor of Arcadia, California, has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC), the Justice Department announced today.



“Individuals elected to public office in the United States should act only for the people of the… pic.twitter.com/joIXV7xNQK — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) May 11, 2026

El subsecretario de Justicia para la Seguridad Nacional, John Eisenberg, subrayó que los funcionarios electos en Estados Unidos deben actuar exclusivamente en interés del país y calificó como “sumamente preocupante” que una autoridad local haya mantenido vínculos no revelados con un gobierno extranjero mientras ejercía funciones públicas.

Asimismo, el fiscal federal para el Distrito Central de California, Bill Essayli, afirmó que el caso forma parte de los esfuerzos para proteger las instituciones democráticas frente a intentos de influencia extranjera.

De acuerdo con la acusación, Wang también habría coordinado acciones con Yaoning “Mike” Sun, quien ya cumple una condena federal por hechos similares tras declararse culpable de actuar como agente extranjero. Ambos habrían recibido instrucciones directas de funcionarios chinos para publicar y difundir contenido en línea favorable a los intereses de China.

Documentos judiciales señalan además que Wang mantuvo contacto con altos intermediarios vinculados al aparato de inteligencia chino, a quienes solicitaba la difusión de artículos previamente elaborados por autoridades de Pekín.

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