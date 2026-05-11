Mbappé enfurece al madridismo tras viajar con Ester Expósito justo el día del Clásico ante el Barcelona

Kylian Mbappé acudió este lunes a la Ciudad Deportiva de Valdebebas con un objetivo claro: acelerar su recuperación. A pesar de que Álvaro Arbeloa otorgó un día de descanso a la plantilla tras la derrota en el Clásico, el delantero francés decidió trabajar en solitario para superar las molestias físicas que le impidieron participar en los últimos dos compromisos del Real Madrid.

Su ausencia en el Camp Nou resultó especialmente llamativa, ya que el equipo blanco cayó 2-0 y certificó matemáticamente el final de una temporada sin títulos grandes.

Aunque completó el entrenamiento del viernes con el grupo, el sábado volvió a sentir molestias en la parte final de la sesión y optó por no arriesgar su físico. Esta decisión llegó precedida de una fuerte polémica mediática, originada por su viaje a Cerdeña junto a la actriz Ester Expósito durante su proceso de rehabilitación. Las críticas arreciaron cuando el jugador publicó una imagen de apoyo en sus redes sociales justo cuando el marcador ya reflejaba la superioridad del Barcelona en el Clásico.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Álvaro Arbeloa evitó garantizar el regreso del atacante para el cierre del campeonato. El técnico señaló que solo restan dos semanas de competición y que la evolución de las molestias determinará si el galo podrá vestirse de corto nuevamente.

Este escenario dejó en el aire el único incentivo individual que le quedó a Mbappé en el presente curso: el trofeo al máximo goleador de LaLiga. Con veinticuatro tantos en su cuenta, el francés sintió la presión del kosovar Vedat Muriqi, quien alcanzó las veintidós dianas tras marcar con el Mallorca el pasado fin de semana.

La mirada del madridismo se centró ahora en el próximo domingo, cuando el Real Madrid reciba al Real Oviedo en el Santiago Bernabéu. Ese encuentro representará la primera oportunidad para comprobar si el esfuerzo extra de Mbappé en el gimnasio dio sus frutos. Además, la cita se perfiló como un examen determinante ante una afición decepcionada, que convirtió el estadio en un plebiscito para juzgar el rendimiento de una plantilla que cerró el año en blanco y con su máxima estrella bajo el foco de la opinión pública.

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