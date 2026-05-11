“Unite for Peace”: El mensaje que llevarán las camisetas en el Mundial 2026

La FIFA anunció este lunes un ambicioso despliegue de responsabilidad social para el próximo Mundial 2026, convirtiendo el torneo en una plataforma global de concienciación. Bajo el lema principal “Unite for Peace”, futbolistas y árbitros portarán mensajes en sus equipaciones.

Gianni Infantino, presidente del organismo, destacó que las campañas “El fútbol une el mundo”, “Di no al racismo” y “Be Active” aprovecharán la visibilidad de los 104 partidos programados para tender puentes. Estas iniciativas tendrán una presencia constante en las pantallas gigantes y paneles LED de los 16 estadios repartidos entre México, Canadá y Estados Unidos, además de una fuerte estrategia de contenidos digitales.

La estructura de las campañas se dividirá estratégicamente según el avance de la competición:

Fase de grupos: Los jugadores de las 48 selecciones y el cuerpo arbitral lucirán el distintivo “Unite for Peace” en la manga de sus camisetas, reforzando el apoyo al Programa para Refugiados de la Fundación FIFA y ACNUR.

Los jugadores de las 48 selecciones y el cuerpo arbitral lucirán el distintivo “Unite for Peace” en la manga de sus camisetas, reforzando el apoyo al Programa para Refugiados de la Fundación FIFA y ACNUR. Fases de eliminación: Desde los octavos de final hasta las semifinales, el mensaje “Unidos por la educación” cobrará protagonismo en la vestimenta de los participantes.

Desde los octavos de final hasta las semifinales, el mensaje “Unidos por la educación” cobrará protagonismo en la vestimenta de los participantes. Campaña permanente: El lema contra la discriminación, “Escucha, alza la voz y manifiéstate”, estará presente durante todo el torneo como parte de la política de tolerancia cero frente al racismo.

La promoción de hábitos saludables también será un eje central a través de la iniciativa “Be Active”. Las mascotas oficiales del torneo (Maple, Zayu y Clutch) serán las encargadas de motivar a los seguidores, especialmente a los más jóvenes, a realizar actividad física.

Además, la FIFA tiene programada una semana mundial del fútbol del 21 al 25 de mayo, invitando a la comunidad global a participar en diversas actividades recreativas antes del silbatazo inicial el 11 de junio.

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