La Víbora: Canelo Álvarez y Shannon de Lima, ¿de verdad se aman?

A nuestra serpiente columnista del entretenimiento no se le escapa nadie

Todavía no salgo de mi asombro, queridos viborolectores. Apenas hace unas semanas vimos a Canelo Álvarez muy acaramelado con su novia Fernanda Gómez, la que llevó a Las Vegas cuando peleó contra Julio César Chávez junior. La muchachita, seguramente tapatía, parecía un pan de dios, toda bonita y modosita, de esas que prometen ser buenas madres, esposas, llenarse de hijos, y sobre todo, no poner un pie en la calle sin haberse echado medio kilo de maquillaje con su respectiva minifalda y obligado tacón.

Bueno, ya hasta supuestamente había bebé en camino. El runrún era que Fer ya estaba lista para darle un heredero a Canelo, quien ya tiene dos niñas. Fuentes juraron y perjuraron que el boxeador y la noviecita santa estaban a un paso del altar.

Pero, la vida da muchas vueltas, y a Canelo, con todos los millones que tiene, le sobran prospectos. Uno de ellos fue Shannon de Lima, la modelo venezolana que fue esposa de Marc Anthony y que ahora al parecer trae de cabeza al pugilista tapatío.

No estamos diciendo que Shannon sea una interesada, para nada. Simplemente estamos diciendo que esta chica como que tiene una gran debilidad por los hombres con billetera gorda, porque así que tú digas qué guapo es Canelo, pues no. Y no se diga Marc Anthony, que le saca un susto al miedo.

El chiste es que ahora aparecieron juntos en las redes sociales, así, de un día para otro. Y sus mensajes ya hablan de que se aman con locura. Hagan de cuenta dos adolescentes.

¿Y mientas tanto, qué pasa con Fernanda Gómez? Pues al parecer eso del embarazo fue un mero rumor. En estos momentos debe estar toda triste, debajo de las sábanas, pensando en la vida de reina que se le fue si Canelo se hubiera quedado con ella. Adiós a los viajes, los autos de lujo, los regalos caros. Y sobre todo, aguantar para siempre el título de “la ex de Canelo”.

En otras cosas, ¿alguien le cree a Angélica Celaya su interpretación de Jenni Rivera en “Mariposa de barrio”?. ¿Por qué insiste la familia Rivera en poner a un monumento de mujer para que haga el papel de la Diva de la Banda? Es que ni aumentando 60 libras Angélica se parecerá a Jenni.

En unos días veremos qué tan real es la serie que prepara Telemundo sobre la cantante. Por lo pronto, se sabe que en la televisora ya no aguantan a Rosie Rivera, quien, acá entre nos, es una loba vestida de oveja. Dicen que trae fritos a los productores, y que cada rato les cambia la historia, que porque quiere que se hablen maravillas de la fallecida hermana.

Pobre Jenni, donde quiera que esté, ha de estar dándose de topes contra la pared. Quién iba a pensar que aún después de muerta iba a seguir manteniendo a toda su familia.