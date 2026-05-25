Sigue huelga de hambre en centro de ICE de Nueva Jersey durante inspección de congresistas

Los inmigrantes detenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Newark, Nueva Jersey, se mantienen firmes en su huelga de hambre y trabajo, de acuerdo con dos congresistas que visitaron el lugar.

El senador Andy Kim y el representante Rob Menendez hicieron una visita de supervisión a Delaney Hall, donde los detenidos empezaron una huelga de hambre el viernes en la mañana para exigir mejores condiciones y su liberación.

“Me preocupa que el ICE intente presionarlos porque es una fuerza poderosa. Cuando la gente se declara en huelga de hambre, es una fuerza poderosa”, indicó Menéndez.

Dicha huelga se anunció en medio de una manifestación frente al centro penitenciario Delaney Hall, donde familiares exigían la liberación de los detenidos y el cierre del centro.

Gabriela Soto, de 28 años, madre de dos hijos, cuyo esposo, Martin Soto, se encuentra tras las rejas en Delaney Hall desde febrero, organizó la protesta.

Soto declaró que el personal del centro había amenazado sus derechos de visita y le exigió, acompañada con otros activistas, que pusieran fin a las manifestaciones frente a la entrada de Delaney Hall. La mujer afirmó también que su esposo estaba siendo presionado por el personal del centro, incluso a través de interrogatorios prolongados.

“Creen que él forma parte de lo que hago afuera. Creen que es parte de la protesta”, explicó Soto. “Solo soy yo. Él no está haciendo nada adentro”.

Menéndez manifestó sentirse conmovido por los continuos esfuerzos de los detenidos por organizarse y defender sus derechos.

“Aunque ese lugar pretende robar la humanidad de las personas y aplastarlas, se ve cómo la gente se une y se cuida mutuamente”, indicó.

En un comunicado enviado por correo electrónico, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia matriz de ICE, escribió lo siguiente: “En este momento no hay ninguna huelga de hambre en Delaney Hall”.

Los funcionarios de ICE no reconocen una acción de huelga de hambre hasta que se extienda por al menos 72 horas, momento en el que los guardias deben consultar con personal médico.

Tanto ICE como GEO Group, la empresa privada con sede en Florida que opera Delaney Hall, han rechazado las acusaciones de represalias contra los detenidos y sus familias, así como las malas condiciones en el lugar, informó Gothamist.

Los inmigrantes detenidos se han quejado en varias ocasiones de la mala calidad de la comida y la falta de atención médica adecuada en el centro desde su reapertura en 2025. Una carta abierta firmada por 300 detenidos a inicios de mayo reiteró las quejas de que el sistema de justicia migratoria les está negando sus derechos al debido proceso.

El senador Kim aseguró haber recibido testimonios de los detenidos que tenían casi un año esperando audiencias judiciales, así como de otros que no habían sido dejados en libertad pese a haber ganado sus recursos de habeas corpus, o que seguían retenidos a pesar de haber sido deportados meses antes.

Asimismo, indicó que un juez de inmigración de Newark tiene previsto atender 74 casos cuando el tribunal reabra sus puertas este martes.

“¿Cómo puede un juez tener 74 casos pendientes y poder escuchar a la gente y dictar sentencia?”, se cuestionó Kim. “Esto es claramente una farsa, algo que no representa los derechos que las personas tienen en este país según nuestra Constitución”.

Además, los huelguistas han exigido que otros altos funcionarios, incluidos el senador Cory Booker y la gobernadora Mikie Sherrill, visiten Delaney Hall. En un comunicado emitido el domingo, la gobernadora dijo estar “profundamente preocupada por los informes sobre las precarias condiciones en Delaney Hall”.

“Me he puesto en contacto con ICE para obtener acceso a las instalaciones y mi oficina mantiene una estrecha coordinación con nuestra delegación federal y con los defensores, y aplaudo su continua supervisión y su labor para que el DHS rinda cuentas”, dijo en el comunicado.

Delaney Hall es una instalación federal, y por el momento no se ha aclarado qué medidas podría tomar Sherrill para influir en las condiciones internas. Kim aseguró que, en última instancia, corresponde a los líderes federales reformar o cerrar el centro de detención.

“Como representantes federales de este estado, vamos a hacer nuestra parte y nos aseguraremos de trabajar junto con el gobernador y todos los demás que quieran oponerse a la injusticia, la impunidad y la ilegalidad que imperan en materia de inmigración en este país”, señaló Kim.

Booker ha visitado Delaney Hall anteriormente, la última vez en enero, cuando presentó un proyecto de ley para prohibir que el gobierno federal use ese tipo de centros de detención privados. Se desconoce si el senador planea volver pronto.

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