El tesoro escondido y un poema que llevaron a dos hombres a la muerte en EEUU

El contenido del cofre tiene un valor de $2 millones de dólares; pero el riesgo es morir en el intento

Paris Wallace (52) dijo que partía desde Colorado a Nuevo México en busca de un tesoro escondido. El miércoles pasado, cuando el pastor de Connection Church, en Grand Rapids, no llegó a un encuentro de su iglesia, su esposa lo reportó desaparecido.

Este domingo, las autoridades de Nuevo México encontraron un cadáver que se cree es el de Wallace cerca de Taos Junction Bridge.

El religioso se habría convertido en la segunda víctima del “juego” del coleccionista de arte, Forrest Fenn, quien hace siete años enterro un tesoro en las montañas del condado de Santa Fe y retó a estadounidenses a encontrarlo. El cofre de bronce contiene ocho esmeraldas, piezas de oro -algunas de la época precolombina- y rubíes, dos zafiros de Ceilán, varios diamantes y dos antiguas tallas chinas de jade.

Las nueve pistas para hallar el envase cuyo contenido está valorado en $2 millones de dólares se encuentran encriptadas en un poema que el propio Fenn escribió.

En una entrevista con la cadena CBS en julio de 2015, Fenn dijo que “deliberadamente” ha hecho que sea muy difícil conseguirlo.

“Si fuera fácil, cualquier pudiera hacerlo”, planteó en ese entonces.

De paso, para dar una pista e intentar disminuir los riesgos de la búsqueda dijo que no está escondido en una de las peligrosas minas de la zona.

Esta semana, tras la muerte de Wallace, el millonario catalogó de tragedia el deceso.

“Mi corazón y mis oraciones están con la familia y su iglesia. Es una tragedia”, manifestó.

Nuevamente, exhortó a los aventureros a establecer límites.

“Por favor, no se extralimiten. Tenía 80 años cuando escondí el tesoro y no fue una prueba difícil. Pronto tendré 87 y podría volver y tomarlo si quisiera”,

El primer muerto en el afán de hallar el tesoro fue Randy Bilyeu (54), quien falleció en julio pasado, cerca al Río Grande. Por 10 días estuvo desaparecido.

Tras conocer la muerte de Bilyeu, Fenn dijo a medios: “He creado un monstruo”.

A continuación, el poema con las nueve pistas que dejamos en inglés para no quitarle su esencia:

The Thrill of the Chase

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.

From there it’s no place for the meek,

The end is drawing ever nigh;

There’ll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you’ve been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know

I’ve done it tired, and now I’m weak

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.