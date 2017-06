Kim Kardashian da su versión de las desastrosas fotos en playas mexicanas

Dos meses después, la socialite se confiesa sobre las imágenes que decepcionaron a miles

Casi dos meses después de que trascendieran las imágenes de Kim Kardashian en playas mexicanas que provocaron la burla de decenas de usuarios en redes, la socialité alegó que las fotos fueron alteradas mediante Photoshop.

La estrella de la telerrealidad reaccionó a las controversiales imágenes tomadas por paparazzis en una entrevista el martes en The View, de la cadena ABC.

“Yo vi las horribles fotos cuando estaba en el viaje a México y la gente le hizo Photoshop y las alteraron”, planteó Kim en el conversatorio.

Sin embargo, la Kardashian admitió que, cuando tomaron las instantáneas, no se encontraba en su “mejor forma”.

“Yo, definitivamente, no estaba en mi mejor forma. Yo no me había ejercitado por 12 semanas. Tenía dos cirugías en mi útero. Documentamos eso en el show”, dijo en referencia al “reality show” Keeping Up with the Kardashians.

“No me sentía yo, y cuando la gente comenzó a alterarlas y hacer que se vieran peor y a compartirlas, yo estaba como, ‘ok, yo voy a conseguirlo’ e inicié una rutina con mi fisiculturista”.

Las desafortunadas fotos de Kim provocaron que ésta perdiera más de 100,000 usuarios en la red social Instagram.

En las imágenes en Tulum, el cuerpo de la Kardashian luce desproporcionado y con celulitis.