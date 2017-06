Fallece abuela de Erika Buenfil un día después de la muerte de su padre

Ambas pérdidas le han dejado el corazón partido a la actriz

La mañana del martes, Erika Buenfil recibió la noticia de la muerte de su papá, José Luis Buenfil Buhl; ayer, la actriz sufrió doblemente por el fallecimiento de su abuelita materna, María de la Luz.

Ambas pérdidas dejaron el corazón partido a la actriz regiomontana.

“Estoy Juan que ríe, Juan que llora a ratos. Estoy… es un sentimiento que va de aquí (del estómago) a aquí (al corazón). Inexplicable.

“Uno ríe con la cara, pero por dentro hay como un ahogo y en la noche se siente más, no sé cómo voy a pasar esta noche, voy a estar con mi hermana, anoche me la pasé muy mal”, dijo la actriz en entrevista para Reforma.

Por si fuera poco las cosas se vienen juntas. Me acaban de informar que murió mi abuelita tmb. En éste momento. DEP. Ma de la luz Dávila — Erika Buenfil. (@ebuenfil) June 21, 2017

Ayer llegó a Monterrey para despedir a su padre, quien falleció víctima de un infarto a los 81 años. Su abuelita materna tenía 96 años.

“Yo recibí la noticia ayer mismo (el martes) como a las seis y media de la mañana. Me estaba preparando para llevar a mi hijo a la escuela, y me llamó mi hermana, me dijo que había sucedido esto justo unas horas antes.

“Así, de golpe como son, porque por más suavecito que te lo cuenten, esto es fuerte. Papá estaba a punto de cumplir años, el 19 de agosto”.

La actriz, quien radica en la Ciudad de México por su trabajo, informó que su papá vivía en una casa-estancia de adultos mayores, donde estaba muy bien atendido.

“El domingo tuve como muchas ganas de hablar con él, era el Día del Padre, entonces, yo no tenía el teléfono, eso de que empiezas a buscar, y dije: ‘bueno, mañana le hablo’. Y se pasó la fecha. Cometí el error de no hablarle“, declaró Buenfil, quien no veía a su padre desde diciembre pasado.

POR: Lorena Corpus

Además de la muerte de su padre, @ebuenfil informó que este miércoles falleció su abuelita María de la Luz Dávila #QEPD pic.twitter.com/2ZK2uu2VFp — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) June 21, 2017