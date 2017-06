¡Si no es mío no es de nadie!

Ya lo dijo el famoso escritor Mark Twain: “para que un hombre desee algo, lo único que hace falta es que parezca difícil de lograr”

Fui a comprar un cuadro para mi recámara. En la primera tienda que entré, me robó la vista una hermosa serigrafía de una pareja besándose. Pregunté el precio y dije: “¡ouch!”, así que continué mi búsqueda, pero no tuve suerte.

Al final del día regresé a la primera tienda para comprar la pintura que me habia gustado, pero me llevé la sorpresa de que mi cuadro ahora tenía un letrero: “VENDIDO”. Pensé desesperadamente: “¡No puede ser! ¡Lo quiero! ¡Lo necesito! Que irónico, en la mañana el precio me parecío altísimo, pero ahora estaba dispuesta a pagar el doble.

¿Por qué se nos hace tan deseable aquello que no podemos tener? Porque la naturaleza del ser humano es ser libre y cualquier cirscuntancia que nos hace sentir controlados, atrapados o sin opción, despierta el “niño malcriado” que todos llevamos dentro y se nos antoja aquello que no podemos tener.

Por eso, cuando le prohíbes a tu hija adolescente que le guste un chico, más rápido corre a sus brazos. Asimismo cuando hay una pared con un letrero que dice “ pintura fresca, no toque” te da la tentación y dejas los dedos marcados.

En el amor sucede lo mismo, un hombre desea ardientemente a la mujer difícil de conquistar y descarta a la que es fácil de tener. Ya lo dijo el famoso escritor Mark Twain: “para que un hombre desee algo, lo único que hace falta es que parezca difícil de lograr”.

La próxima vez que no puedas conseguir lo que anhelas, reflexiona si es un antojo, o si realmente lo necesitas y te conviene. Mira a tu alrededor y valora todo lo que SÍ tienes. Quizás sólo es un capricho de tu “niño malcriado”.

