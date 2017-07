Nuevos patriotas demuestran su amor por el país poniendo sus ojos en el Army

Jóvenes latinos ven su presencia en las Fuerzas Armadas con orgullo y como un compromiso de su comunidad con la nación

Desde que José Asencio llegó a Nueva York el 29 de septiembre de 2003, uno de sus grandes sueños era poder lucir un día el uniforme camuflado de los soldados del Army. Y el viernes pasado, horas antes de haberse convertido en ciudadano estadounidense, el dominicano le dijo a su familia que está listo para enrolarse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ser un nuevo patriota en el que también ve como su propio país.

“Ya hice averiguaciones y pertenecer al Army no solo es un honor para cualquier latino sino que es una manera de poder retribuirle al país lo que ha hecho por nosotros”, comentó el caribeño, quien desde muy pequeño tuvo la influencia de sus dos tíos militares que portan el uniforme de las Fuerzas Armadas en República Dominicana.

Además del amor que profesa por la Unión Americana como principal motivación para querer enfilarse, Asencio asegura que otra razón lo empuja a querer ya llevar el uniforme el 4 de Julio del próximo año.

“Siento que como latinos debemos de hacernos sentir y demostrarle al mundo que no somos inservibles, que no somos inútiles, que no somos ladrones, y que estamos aquí para beneficiar a nuestra comunidad y para ser parte activa del país y brindar nuestros servicios”, asegura el aspirante a soldado, quien de paso espera poder proporcionar sus conocimientos profesionales a los uniformados y a las comunidades, una vez esté enrolado.

“Yo soy odontólogo y me gustaría poder contribuir en el área de salud, porque hay muchos latinos como yo, preparados, que hemos estudiado, que tratamos de avanzar cada día más y ser mejor ejemplo aquí en Estados Unidos”, agrega el nuevo ciudadano, quien no duda en decir alto cuál es la meta que desea alcanzar una vez ingrese al Army.

“A mí me gustaría llegar hasta ser general y ser comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sé que mis tíos se sentirían muy orgullosos”, recalcó Asencio.

Y asegurando que la profesión de militar es la mejor del mundo, el dominicano René Quiñones confiesa estar lleno de orgullo y felicidad al saber que en menos de seis semanas su apellido va a brillar en una de las placas del Army. Su hijo Cristian, de 18 años, quien llegó desde La Romana a la Gran Manzana cuando apenas tenía 3 años, ya se enlistó en las Fuerzas Armadas y en agosto comenzará su vida militar.

“Para mí es un orgullo. Yo siempre quise tener un hijo militar desde que vivía en Santo Domingo y saber que se me está haciendo realidad aquí en Estado Unidos, me llena de más sentimiento”, asegura el padre de familia, al tiempo que comenta que el jovencito desea servir al país y de paso convertirse en ingeniero eléctrico en el Ejército.

“Eso es lo que él quería hacer desde que era un niño y yo a mis 12 hijos los apoyo cien por ciento, porque soy feliz viendo que cada uno hace lo que le gusta, y Cristian está comprometido con la patria doblemente”, agregó el dominicano, quien no teme que la vida que eligió su hijo esté llena de riesgo.

“Este es uno de los ejércitos más fuertes del mundo y no creo que mi hijo vaya a tener problemas, y si da la vida por la patria, que la de”, dijo el padre, confesando que no todos en casa están contentos con la decisión de su hijo.

“La mamá está en Santo Domingo y ella no está muy de acuerdo. Las mujeres siempre se sienten tímidas con eso. Pero si por mí fuera, ojalá que toditos mis hijos quieran entrar al Army porque el Army es la mejor profesión que hay”, manifestó Quiñones, quien ya tiene un hermano militar y quien espera que cuando crezcan sus hijos menores Reynel y Renelis le sigan los pasos.

En Nueva York existen varios centros de reclutamiento, como el de Times Square y el de Chambers, donde los jóvenes pueden acercarse a conocer de manera más detallada los programas que ofrece el Army y el proceso por el que deben pasar antes de ser admitidos.

El colombiano Juan Rodríguez, quien terminó sus estudios de secundaria hace unas semanas y quien recientemente se convirtió en residente permanente, confiesa que desea servir a Estados Unidos pronto, pero le advirtieron que es mejor esperar a que se haga ciudadano para ir “a la fija”.

“Mi primo fue al Army tan pronto salió de High School siendo residente apenas, como yo, pero eso lo están cambiando y ya me recomendaron que mejor no me acelere y espere un par de añitos hasta ser ciudadano para evitar problemas, por lo que me tocará poner ese sueño en ‘stop’ por un tiempo”, comentó el adolescente de 18 años.

Y aunque Valerie Méndez, estudiante de administración hospitalaria, asegura que las Fuerzas Armadas no son el camino para ella, reconoce que ver a hispanos demostrando interés por enfilarse la llena de alegría y satisfacción.

“Es muy importante que los latinos se enrolen en el Army, y por eso me emociona saber que mis amigos van a hacerlo”, dijo la joven. “Es muy bello servir al país y a la nación con mucha dedicación y valentía, y convertirse en patriotas”.

Dónde obtener información

Si está interesado en ser parte del Army puede llamar al teléfono 1-888-550-ARMY (2769)

También puede visitar la página web https://www.goarmy.com/learn.html para conocer los detalles del proceso de registro y saber donde queda el centro de reclutamiento más cercano