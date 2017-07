Tachan de vulgar a Aracely Arámbula por esta foto en la que mostró todos sus “encantos”

Lució sus curvas en la piscina.

El estilizado cuerpo de Aracely Arámbula es como para presumir, pero algunos usuarios de Instagram, consideraron que esta vez “se pasó de la raya”.

Y es que “La chule” publicó una foto en la piscina donde dejó ver todos sus “encantos”.

🍀🦋🐠👙💃😘😘😘😘💋💋💋💋 #Arafamilia #lotoflove Tol's pic 🦋✌🏻📷💁😘😘😘 A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Jul 3, 2017 at 11:25am PDT

“Mucho amor”, escribió por medio de una etiqueta en inglés, junto a la imagen en la que está de espaldas y se aprecia su curvilíneo trasero.

“Tengo 24 años y la verdad me gusta como te vez pero no me gusta que seas vulgar sabemos que cada foto que uno pone en el Internet es para tapar una necesidad de llamar la atención, no tienes necesidad mujer. Eres guapa e inteligente”, escribió uno de sus seguidores.

“Es una foto así vulgar, la gente sin talento lo hace para llamar la atención, muchos te consideramos buena actriz.. No es necesario enseñar las (parte de su cuerpo en cuestión) y exponerse a comentario denigrantes para cualquier mujer”, remató otro.

En poco menos de 24 horas la foto acumuló más de 31,000 likes y decenas de reacciones.

“Han criticado esta foto y no sé por qué. No tiene nada de vulgar. La que puede, puede y la que no que aplauda. Ara puede”, salió otro seguidor en la defensa de la actriz.

🦋🍀🐳🐠👙😘 vamooo a ser Feliz vamoooa ser Feliz ! Felices los 4! Y agrandamooo el cuarto ….. 💁🍀✌🏻@mímika.by.AracelyArambula 💋 A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Jul 2, 2017 at 9:21pm PDT

Hay que recordar que la ex de Luis Miguel ha estado en el centro de la polémica en los últimos días. Su pleito con su otrora amiga, Manola Diez, acaparó los titulares por supuestas amenazas de muerte de Aracely.

#memories #LosMiserables 🍀💃💋😘❤️ A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Jun 25, 2017 at 12:33am PDT

Al final cada quien se puede hacer su opinión. ¿Vulgar o sexy?