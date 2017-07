La esposa del ‘preso más sexy del mundo’ le pide el divorcio tras infidelidad

Melissa anunció que se divorciará de Jeremy Meeks debido a las fotos que fueron tomadas de su cónyuge besando a Chloe Green en Turquía

La esposa de Jeremy Meeks, modelo conocido como el preso más sexy del mundo, anunció que se divorciará debido a las fotos que fueron tomadas de su cónyuge besando a la heredera millonaria Chloe Green en Turquía.

“Sé que hacen falta dos personas para estas cosas, pero él estaba casado. Para mí, eso es imperdonable. Mi mundo entero se ha caído con esto. ¿Qué le digo a nuestros niños? Mi corazón está roto.

“¿Qué tipo de mujer le haría algo así a otra mujer? Mi matrimonio no era perfecto pero creí que podía ser salvado, hasta que sucedió esto. Por supuesto que estoy enojada con ella. Lo que hizo es imperdonable. Y también estoy enojada con él. Lo que hicieron destruyó mi mundo entero”, dijo Melissa Meeks a Daily Mail.

Melissa afirmó que, tras ver la foto en la que su esposo besaba a Green, intentó ponerse en contacto con él, pero no tuvo éxito.

La pareja finalmente pudo hablar el lunes pasado, cuando Jeremy regresó a Los Ángeles. Sin embargo, fue hasta el miércoles cuando ella lo enfrentó por lo sucedido.

That one time I beat #hubby @jmeeksofficial at #minigolf #jk #ilost #mrsmeeks #jeremymeeks #powercouple Una publicación compartida de Melissa Meeks (@mmeeks14) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 2:42 PDT

“Le dije cuán devastada y enojada estoy. Él se disculpaba, no por el amorío, sino por la manera en la que me enteré. Me siento humillada, no sólo porque mi esposo fue descubierto con otra mujer, sino también por el hecho de fueron tan descarados. Me dijo, ‘no quería que sucediera así’. Esas imágenes me atormentarán por siempre.

“Él decía y decía, ‘lo siento, no te merecías esto’. Hablamos sobre el divorcio. Yo le dije que no creía que el matrimonio se pudiera salvar. Él estuvo de acuerdo. El matrimonio ha terminado”, aseguró Melissa Meeks.

La pareja se casó en 2008 y tiene tres hijos. Jeremy fue arrestado en febrero de 2014 y sentenciado a 27 meses en la cárcel por posesión ilegal de un arma de fuego. Su foto policial adquirió notoriedad en internet e inspiró hashtags como #handsomefelon (‘delincuente guapo’).

Tras su liberación, Jeremy Meeks comenzó una carrera como modelo profesional.