Desde el 12 de noviembre, hasta el 2 de enero de 2027, las familias de Nueva York pueden disfrutar del carrusel navideño de Herald Square. Actualmente, es la sensación en Manhattan por sus dos pisos llenos de luces y temática de la temporada.

A pocos pasos de Macy’s Herald Square, la atracción tambiéne está rodeada de tiendas, restaurantes y otros espacios decorados. Quienes visiten el carrusel también pueden aprovechar el recorrido para conocer algunas de las propuestas navideñas más populares del lugar.

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¿Dónde está el carrusel navideño y cuánto cuesta subir?

Aunque suele asociarse con Herald Square, el Christmas Carousel está instalado en Greeley Square, en la esquina de Broadway y la calle 33, a pocos pasos de Herald Square Park. Se trata de una estructura de dos pisos con figuras tradicionales y una decoración inspirada en la Navidad, que permite disfrutar de vistas de 360 grados de las luces festivas de Broadway.

De acuerdo con la información oficial de la 34th Street Partnership, el boleto cuesta $10 dólares por persona. Las entradas se compran directamente en el lugar, ya que no hay venta anticipada por internet.

El carrusel está disponible entre las 10:00 am y las 10:00 pm (ET), a excepción del Thanksgiving Day por ser feriado federal. Asimismo, puede cerrar cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables.

Entre las condiciones para subirse, los niños deben medir al menos 42 pulgadas (aproximadamente 1.07 metros) para subir solos. Quienes no alcancen esa estatura necesitan ir acompañados.

Además, los visitantes pueden elegir entre el piso inferior o hacer una fila adicional para acceder al superior, que puede tener mayor tiempo de espera.

Otras atracciones que puedes disfrutar en los alrededores

El carrusel es parte del Herald Holiday Fair, una feria navideña que incorpora otras actividades para visitantes de distintas edades. Entre las opciones disponibles están:

Magic Sleigh Ride: una experiencia de realidad virtual con temática navideña. Cuesta $15 por persona y permite disfrutar de un recorrido inmersivo.

una experiencia de realidad virtual con temática navideña. Cuesta $15 por persona y permite disfrutar de un recorrido inmersivo. Snow Slide: un tobogán de nieve artificial cuyo boleto cuesta $15 e incluye tres descensos. Los participantes deben medir al menos 48 pulgadas (1.22 metros).

un tobogán de nieve artificial cuyo boleto cuesta $15 e incluye tres descensos. Los participantes deben medir al menos 48 pulgadas (1.22 metros). Giant Rocking Horse: un caballo mecedor gigante para grupos, con un precio de $30 que incluye una fotografía o GIF de recuerdo.

A partir del 2 de diciembre, la feria también se extenderá hacia Herald Square, entre las calles 34 y 36, con puestos de comida, bebidas y productos navideños. El mercado de Urbanspace funcionará diariamente de 11:00 am a 9:00 pm (ET) hasta el 2 de enero de 2027.

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