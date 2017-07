Aparece el Chevrolet Corvette ZR1 en el Nürburgring

Después de ofrecernos un impresionante video del Camaro ZL1 1LE logrando un impresionante tiempo en el Infierno Verde, aparece un prototipo del nuevo y extremo Chevrolet Corvette ZR1 en el Nürburgring. Las evidencias (y los rumores) parecen indicar que debajo…

Después de ofrecernos un impresionante video del Camaro ZL1 1LE logrando un impresionante tiempo en el Infierno Verde, aparece un prototipo del nuevo y extremo Chevrolet Corvette ZR1 en el Nürburgring.

Las evidencias (y los rumores) parecen indicar que debajo del cofre de el muscle car se encuentra el nuevo V8 de 6.3 litros designado internamente como LT5.

Éste nuevo bloque cambia un elemento que ha sido emblemático en el corazón del Corvette durante varias generaciones. Este elemento son las varillas de empuje que han sido sustituidas por un árbol de levas doble con sincronización variable. Además de esto el motor también utiliza aluminio en su construcción.

A pesar del camuflaje que cubre al ZR1, es claro ver que el auto cuenta con grandes modificaciones en la carrocería para mejorar el flujo de aire y crear más carga aerodinámica y mejorar el agarre en curvas.

Claro, no podemos ignorar el enorme alerón trasero que hemos visto en dos tamaños diferentes, alimentando la posibilidad de que haya dos versiones del auto o que simplemente Chevrolet esté probando dos configuraciones diferentes para tener una sola ideal y acorde a las metas que quieren lograr.

Una de las modificaciones únicas del Corvette ZR1 en el Nürburgring son los escapes, los cuales cuentan con unos anexos que los apuntan hacia el lado izquierdo del auto.

Esto es una solución momentánea de Chevrolet ya que el auto registró un ruido más elevado que lo que las restricciones permiten en la pista alemana. Su solución fue apuntar los escapes al lado izquierdo ya que la mayoría de los micrófonos de la pista se encuentran del lado derecho.

No sabemos qué potencia genera el V8 del Corvette, pero estamos seguros que serán más de 650 caballos de fuerza que generan un estruendoso ruido, ya que en el Circuito del Norte hemos visto autos con motores más grandes y límites de revoluciones más elevados que no han sobrepasado los límites permitidos de ruido. Eso no puede ser otra cosa más que buenas noticias.

Posiblemente estemos viendo lo que es el último Corvette con motor central, ya que se rumora que la próxima generación contará con motor central. Ya se han visto fotos espía, pero la información es muy carente.