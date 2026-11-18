Equipos antievasión de la MTA arriesgan sus empleos tras denuncias de agresiones a pasajeros
La continuidad laboral del personal que combate el ingreso sin pago en el transporte de Nueva York quedó en entredicho tras varios incidentes con viajeros
Los integrantes del equipo de control de tarifas de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), ahora suspendido, pronto podrán quedarse sin trabajo.
Los equipos EAGLE (Evasion and Graffiti Lawlessness Eradication) fueron grabados en video en numerosas ocasiones agrediendo a los usuarios.
En la reunión de la Junta Directiva de la MTA del lunes, el presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow, expresó que los equipos EAGLE violaron la política y los valores de la agencia de transporte y que las medidas disciplinarias podrían incluir el despido, informó NBC New York.
Asimismo, Crichlow señaló que los miembros del equipo recibirán capacitación adicional sobre técnicas de desescalada y que se podría poner a prueba un programa piloto con cámaras corporales.
Los equipos EAGLE fueron suspendidos anteriormente por el director ejecutivo y presidente, Janno Leiber, luego de que se publicaran los videos del comportamiento violento.
Sigue leyendo:
• Pasajero fuera de control le arranca parte de una oreja a un trabajador de la MTA en medio de una disputa
• Crece llamado a financiar planes alternativos de transporte como autobuses gratis en NYC
• MTA planea equipar trenes con cámaras de inteligencia artificial para detectar personas en las vías