Los integrantes del equipo de control de tarifas de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), ahora suspendido, pronto podrán quedarse sin trabajo.

Los equipos EAGLE (Evasion and Graffiti Lawlessness Eradication) fueron grabados en video en numerosas ocasiones agrediendo a los usuarios.

The MTA has ordered an immediate halt to its Eagle Team operations after the agency learned Thursday about an August confrontation between team members and a bus rider in the Bronx. pic.twitter.com/c4WiX2u0UW — Eyewitness News (@ABC7NY) October 23, 2026

En la reunión de la Junta Directiva de la MTA del lunes, el presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow, expresó que los equipos EAGLE violaron la política y los valores de la agencia de transporte y que las medidas disciplinarias podrían incluir el despido, informó NBC New York.

Asimismo, Crichlow señaló que los miembros del equipo recibirán capacitación adicional sobre técnicas de desescalada y que se podría poner a prueba un programa piloto con cámaras corporales.

Los equipos EAGLE fueron suspendidos anteriormente por el director ejecutivo y presidente, Janno Leiber, luego de que se publicaran los videos del comportamiento violento.

Kyle Taylor, a dean at Mott Bridges Academy in Brownsville, said members of the MTA’s EAGLE fare enforcement unit stopped him on a B14 bus at Rockaway and Pitkin avenues around 6:40 a.m. on Oct. 6, demanding he prove he paid his fare. He said he had paid through a paper transfer? pic.twitter.com/CT3qF8v8l9 — Gothamist (@Gothamist) October 14, 2026

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