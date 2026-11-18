Storti Quality busca personal que hable español e inglés para atender llamadas y coordinar citas desde su oficina en Valhalla, en el condado de Westchester. El empleo paga $20 por hora y ofrece trabajo desde casa los viernes, según el anuncio publicado en Indeed.

En qué consiste el trabajo

La tarea principal es coordinar las visitas de técnicos de servicio.

La persona contratada recibirá llamadas de clientes que quieran programar una cita y también hará llamadas para concertarlas.

Luego registrará los datos en hojas de cálculo de Microsoft Excel y se comunicará con los técnicos para que lleguen al lugar correcto.

El puesto también implica responder consultas de forma oral y por escrito dentro de los plazos establecidos y proteger la información confidencial de los clientes.

La empresa busca a alguien que sepa escuchar, comunicarse con profesionalismo y manejar conflictos, incluso cuando quien llama está molesto.

También espera que pueda atender varias tareas a la vez, respetar los horarios, cumplir los plazos y colaborar con un equipo que trabaja a un ritmo rápido.

Storti Quality presta servicios de inspección e infraestructura crítica a compañías de servicios públicos en Nueva York y Nueva Jersey.

La convocatoria también presenta a Magnolia River Services, Inc., fundada en 2000 y con sede en Decatur, Alabama.

Esta empresa ofrece servicios de ingeniería, inspección, sistemas de información geográfica, software y consultoría para los sectores de servicios públicos, petróleo y gas, agua e infraestructura de ductos.

Qué experiencia pide Storti

La convocatoria pide un diploma de secundaria o su equivalente, conocido como GED, y tres años de experiencia en atención al cliente en un entorno con un alto volumen de llamadas.

Aunque el anuncio presenta el cargo como una oportunidad de nivel inicial, los tres años figuran entre los requisitos.

También se solicita experiencia sólida con Microsoft Excel y Outlook, facilidad para aprender nuevos sistemas y un historial laboral estable.

El manejo de computadoras es esencial.

Horario, beneficios y cómo postularte

La jornada habitual es de lunes a viernes, con turnos rotativos y trabajo desde casa los viernes.

La empresa menciona la posibilidad de hacer horas extra los sábados mediante un sistema de rotación.

Además del pago de $20 por hora, el anuncio ofrece bonos semanales por incentivos, tiempo libre remunerado y seguros médico, dental, de visión y de vida.

La solicitud se puede enviar desde la publicación de Storti en Indeed. La vacante aparece con el nombre ‘Bilingual Call Center Representative (In-Office)’ y la ubicación Valhalla, NY 10595.

La empresa se identifica como un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, incluidos los veteranos protegidos y las personas con discapacidad.

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