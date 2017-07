¿Odias la alarma del celular? 10 opciones para despertar de mejor manera

Si no te gusta el sonido de la alarma que viene en el teléfono, o buscás alternativas, acá tienes algunas aplicaciones para lograr levantarte a la hora deseada

Las alarmas del smartphone o de la tablet con Android son uno de esos sonidos que se terminan detestando. Es que interrumpen el sueño (por lo general cuando se está en el mejor momento, o al menos eso parece) para dar comienzo a las obligaciones del día a día.

Muchas veces, la tentación es más fuerte: se oprime el botón de pausa o snooze para dormitar un rato más. La mayoría de las veces, eso termina en quedarse dormido. La solución no es usar un despertador con un sonido más potente y cuya alarma no pueda posponerse, sino uno que logre su objetivo: que la persona se levante de una buena vez.

Existen varias opciones para volver más interesantes las alarmas que vienen en el teléfono o la tableta, que suenen con sonidos más agradables, que hagan del despertar un verdadero placer, sin relacionar el sonido a una obligación o una tortura. Una opción es alternar entre los sonidos o canciones que vienen precargados en el dispositivo (suerte con eso), elegir una canción específica de entre las que tenemos guardadas en el teléfono o, por otro lado, conectar al servicio de música por streaming Spotify para que cada día suene por la mañana con una de nuestras canciones favoritas.

También hay opciones más desafiantes, como la de responder preguntas o resolver juegos para hacer que deje de sonar la alarma (pero que obliga, sí o sí, a despabilarse). Incluso están las que piden sacar una foto de un lugar determinado de la casa si es que uno quiere dejar de escuchar ese sonido.

Para que Spotify funcione como la alarma del smartphone o la tableta hay que instalar una aplicación que haga de enlace entre el reloj del dispositivo y el servicio de música. Eso sí, conviene apagar la alarma del reloj de Android o sonarán las dos al mismo tiempo, algo no muy recomendable. O, al menos, muy molesto.

El aventurero puede elegir la opción shuffle, para que la elección de la melodía con la que se vaya a arrancar el día sea aleatoria. Claro que eso puede deparar vaivenes que vayan entre una delicada canción romántica, como para despertarse suavemente, hasta un tema de heavy metal, de esos que harán saltar de la cama (y hasta probablemente pegarse un buen susto, si el volumen está muy alto) hasta al más remolón. Hace un par de años, incluso, el mismo Spotify hizo una selección de cuáles eran las mejores 20 canciones para despertarse.

Una de estas apps se llama SpotOn Alarm Aprender a usarla demora aún menos de lo que tarda en instalarse. Su interfaz es muy similar a la del Reloj que trae incorporado Android. Luego solo hay que seleccionar un horario para que suene la alarma, hacer la conexión con la cuenta de Spotify y elegir la canción, canciones, álbum o playlist con el que se quisiera despertar.

También puede vibrar o mostrar notificaciones, pero eso solo servirá para quienes tengan un sueño muy liviano. La app está diseñada para Android 4.4, es gratis aunque tiene anuncios y, como bien se aclara desde Google Play Store, todavía no fue lanzada oficialmente, por lo cual podría no ser muy estable que digamos.

Despierta o sonaré hasta que te rindas

Entre las aplicaciones que ofrecen alternativas interesantes para despertarse, encontramos, entre otras (y esta es una selección basada entre algunas de las más populares -hay miles-, no necesariamente un ránking):

Android

Sleep as Android es bastante más que una alarma. Como si fuera una navaja suiza (justamente fue desarrollada en el país helvético) trae muchas opciones: monitorea los ciclos de sueño, mostrando gráficos con los análisis del sueño profundo y hasta detector de ronquidos; así como trae también bastantes sonidos de alarmas. Estas últimas son bastante originales: pájaros, oleaje, tormentas o distintos sonidos para despertar de manera tranquila.

Como los desarrolladores saben que mucha gente apaga la alarma y sigue durmiendo un rato más, diseñaron una opción que obligará a las personas a responder un problema matemático, contar ovejas o agitar el teléfono para poder apagarla.

No tiene costo, pero algunas funciones se ofrecen por un par de semanas a prueba y luego hay que pagar.

Timely es una app suiza que ofrece una interfaz impecable, con infinitas posibilidades de personalizar los colores y el diseño y cambiarlos, si se quiere, todos los días. Para establecer la hora solo hay que deslizar el dedo por la pantalla, de manera muy original y sencilla. A la hora de las alarmas, trae sonidos propios y brinda la opción de resolver un problema matemático, sacudir el smartphone, dibujar un patrón en pantalla o jugar un juego para apagarla. Y brinda una característica interesante más: la posibilidad de sincronizar la alarma con otros dispositivos. O sea, si no te despertaste con el smartphone, va a empezar a sonar la tableta. No vale dejar los dos equipos en la mesa de luz.

Wake You In Music tiene, además de su nombre bastante descriptivo, la opción de usar tanto una cuenta Premium de Spotify como una de Deezer. Si por una de esas casualidades de la vida no hay Internet a la hora prevista (todo puede suceder) sonará un ringtone. La interfaz es similar a la de otras alarmas, permitiendo establecer las mismas para cada día de la semana o para los sábados y/o domingos.

iOS

UHP (US$ 1.99 dólares) solo se apagará si se camina hasta un lugar predeterminado. La app registra cuáles son los primeros movimientos que hace la persona al despertarse y luego deberá realizar exactamente el mismo camino para apagarla. No vale levantarse y volver a la cama, porque la aplicación es lo suficientemente inteligente para darse cuenta del engaño.

Pero además trae otras opciones: por ejemplo, la de postear en Facebook o Twitter el hecho mismo de que todavía el usuario no se levantó, para que todos los contactos lo sepan y empiecen a presionar con mensajes.

También se puede establecer un determinado número de veces que se puede apagar la alarma para que luego de un tiempo determinado vuelva a sonar. Eso sí, una vez que logró apagarse, la aplicación saludará cortésmente y hasta indicará cómo estará el clima para el resto del día.

Speak to snooze es una alarma que se controla con la voz. No solo para apagarla, con comandos específicos, sino también para establecerla antes de ir a dormir, o en cualquier momento del día. Pero también responde a otras preguntas, como por ejemplo qué hora es. Incluso puede prender la linterna del smartphone para poder orientarse en la casa en esas mañanas de invierno bien oscuras.

Otro aspecto interesante es que es posible descargar varias voces, para evitar escuchar siempre la misma al levantarse. Viene en una gran cantidad de idiomas y es gratis.

FreakyAlarm es una idea del italiano Enrico Angelini, su desarrollador: hacer que el usuario de su aplicación se levante a toda costa. Para eso diseñó varios obstáculos que impedirán apagar la alarma fácilmente. O al menos, que cuando finalmente se logre el usuario ya esté bastante despierto.

Habrá que resolver varios juegos de lógica, escanear códigos de barras o sacar fotos de lugares para lograr apagarla. Lo bueno es que no son siempre los mismos, ya que hay 9 juegos y 5 niveles de dificultad que se irán rotando para hacer más difícil apagarla.

Trae sonidos predeterminados o la opción de agregar la música que se desee y notificación por voz. Requiere iOS 8.0 y tiene un precio de $1.99 dólares.

Multiplataforma

Puzzle Alarm Clock (Android, iOS): esta aplicación polaca se especializa en las opciones para que el usuario se despierte sí o sí. Es posible utilizar la opción para resolver acertijos, juegos de memoria u otros mini-juegos para apagar la alarma y evitar así quedarse dormido. Además, informa sobre la hora conveniente para ir a dormir de acuerdo al horario en que se puso la alarma.

Es gratis pero contiene anuncios. Para mudarse a la versión Pro (con más mini juegos y detector de código de barras) hay que recomendarla a 5 amigos, que la tienen que instalar en sus dispositivos. Pero hay quejas en la página de la tienda Android a este respecto.

AlarmMon (Android, iOS): una alarma grande, si queremos jugar con su nombre en castellano, aunque en realidad lo es por las opciones que trae. Propone juegos y muchas opciones más para apagar la alarma, como por ejemplo poder elegir entre varios personajes animados o fotos de celebridades para que avisen que llegó la hora de levantarse.

Pero no queda ahí. Los personajes se transforman en una especie de mascotas virtuales, a las que hay que atender diariamente. Además, otorga puntos por las tareas realizadas. La interfaz es muy original, apuntando a un público amante de los cómics. Aunque la persona se vuelva a quedar dormida, la aplicación seguirá funcionando hasta que el smartphone se quede sin batería.

Alarmy (sleep if you can) (Android, iOS): una de las apps más originales y que tal vez uno termine amando u odiando rápidamente, sin punto medio. No hay manera de quedarse dormido si se habilita la opción más polémica: sacar una foto del último lugar registrado para que la alarma se apague. Así, habrá que ir al mismo lugar a la hora que empiece a sonar y sacar otra foto. Solo si coinciden, entonces la alarma se apagará. Para entonces, ya será imposible volver a dormir (para el dueño del smartphone y tal vez para el resto de su familia). Recomendación básica que hacen la mayoría de sus usuarios: sacar una foto del baño, que generalmente es el primer lugar a visitar al levantarse.

Claro que no es el único modo para despertarse: también tiene la opción de sacudida y la resolver del problema matemático. Su origen es Corea del Sur, es gratis, pero viene con anuncios.