Anulan condena por corrupción contra exlíder de Asamblea de NY

Sheldon Silver, condenado a 12 años por cobrar $4 millones con sobornos y comisiones, no cumplirá la sentencia impuesta

Un corte de apelaciones desestimó este jueves la condena contra Sheldon Silver, expresidente de la Asamblea Estatal de Nueva York, que fue declarado culpable de siete cargos de corrupción.

Silver, sentenciado el 30 de noviembre de 2015, debía cumplir 12 años en prisión. De acuerdo con la acusación en su contra, obtuvo cerca de $4 millones de dólares gracias al cobro de sobornos y comisiones ilegales a cambio de beneficiar.

La Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan utilizó el caso de Bob McDonnell, exgobernador republicano de Virginia, que se vio beneficiado por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de estrechar el cerco de lo que se considera corrupción. Dicha corte concluyó que las instrucciones seguidas por el juez que dictaminó la sentencia del caso de Silver eran erróneas, por lo que defendieron que un jurado con mayor conocimiento de la ley no lo habría condenado en primer lugar, según explicó The New York Times.

“Reconocemos que muchos verán los hechos presentados en el juicio de Silver con disgusto”, escribió el juez José A. Cabranes. “Sin embargo, la pregunta que se nos presenta (…) no es cómo un jurado probablemente vio la evidencia presentada por el Gobierno. Más bien, si está claro, más alla de duda razonable, que un jurado racional, propiamente instruido, habría hallado culpable a Silver”, agregó.

“De acuerdo con las enseñanzas de la Corte Suprema en el caso McDonnell y las circunstancias particulars de este caso, no podemos llegar a esa conclusion”, planteó el juez.

Hace ya casi dos años, el demócrata que laboró dos décadas en la Asamble, fue acusado por soborno, lavado de dinero y extorsión. El fiscal le declaró culpable de favorecer al doctor Robert Taub y a dos desarrolladores de bienes raíces de Glenwood Management y Witkoff Group, respectivamente, a cambio de dinero.