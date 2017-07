La obligaron a casarse y a pruebas de virginidad y se suicidó

"Ya no aguanto más", expresó la joven de 18 años

Un hombre en Tayikistán está acusado de llevar a su esposa al suicidio tras exigirle pruebas de virginidad.

Rajabbi Khurshed (18) se quitó la vida luego de tomarse una dosis de vinagre letal, 40 días despues de contraer matrimonio con Zafar Pirov (24) en un enlace arreglado.

El hombre le exigió a la chica hacerse una segunda prueba de virginidad por no confiar en los resultados iniciales.

Según relató la familia de la desposada a Radio Free Europe, mientras ésta se encontraba moribunda, les confesó que no aguantaba más la presión de Pirov y su amenaza de buscarse otra esposa.

Los parientes, originarios de Chorbogh, aseguraron que la difunta nunca tuvo novio y tampoco sexo antes del matrimonio.

La joven había abandonado la escuela para hacerse cargos de dos hermanos discapacitados.

Por su parte, Pirov, quien se expone hasta a ocho años de cárcel, dijo tener una comunicación escrita en la que Khurshed, supuestamente, confiesa no ser virgen. “Mi esposa me entregó un papel en la que me autoriza a tener una segunda esposa porque ella no era virgen cuando nos casamos”.

Desde el 2015, las llamadas pruebas de “pureza” son requisito en el país antes de contraer matrimonio. Pero, este procedimiento se limita a las mujeres, ya que a los hombres solo le hacen un examen médico general.