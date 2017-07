Carlos Baute aceptó que se ha acostado con más de una fan

Su actual esposa está incluida.

A diferencia de muchos otros artistas, que han convertido en una norma el no acostarse con sus admiradores para evitar relaciones poco sanas y basadas en la imagen irreal que pueda tenerse de ellos, Carlos Baute nunca ha tenido ningún reparo en dejarse seducir por sus seguidoras, y tampoco en reconocerlo públicamente. Quizás porque fue precisamente gracias a ello que acabó conociendo a su actual esposa Astrid Klinsans.

“Me he acostado con muchas fans, qué te voy a decir. Mi mujer era una de ellas”, reconoció sin tapujos el venezolano en conversación con el polémico presentador Risto Mejide, a quien quiso relatar una anécdota harto conocida sobre cómo se cruzó en su camino la que ahora es la madre de su hijo pequeño Markuss. “Yo tenía nueve años cuando la conocí, era la hija de mi abogado. Fue curioso, porque la que me gustó en un principio fue mi suegra, pero luego me di cuenta de que mi mujer era más guapa que ella”.

A su paso por el programa ‘All you need is love… o no’, el cantante se mostró más que dispuesto a abordar los temas más delicados y polémicos de su pasado, incluyendo su orientación sexual -aclarando que es totalmente heterosexual- y su enfrentamiento temporal con Marta Sánchez, al que contribuyó el propio Risto Mejide cuando consiguió que la intérprete confesara en una entrevista que su compañero del dueto ‘Colgando en tus manos’ tenía “dos caras” y que ella apenas había recibido ningún beneficio por su exitosa colaboración. Tras un tenso intercambio de tuits y una posterior disculpa por parte de Marta, los dos artistas consiguieron aparcar sus diferencias y ahora parece que las aguas han vuelto a su cauce.

“Ahora mismo muy buena, todo quedó solucionado. Me llamó cuando cumplió los 50 años para proponerme una canción. Todo fue un malentendido”, aseguró Baute sobre el actual estado de su relación con la reina del pop en español.

Lo único sobre lo que evitó pronunciarse el cantante fue sobre su hijo mayor, José Daniel Arellán, cuya paternidad se vio obligado a reconocer después de muchos años con una orden judicial de por medio. A pesar de ello, padre e hijo no mantienen relación y el joven ha iniciado una nueva batalla legal para poder utilizar el apellido Baute.