Las 5 C para detectar un derrame cerebral: señales de un ACV que no debes ignorar

Un accidente cerebrovascular, también llamado ACV, derrame cerebral o ataque cerebral, es una emergencia médica. Ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre hacia una parte del cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo cerebral. En ambos casos, el tiempo es decisivo: cuanto antes se recibe atención, mayores son las posibilidades de sobrevivir y reducir secuelas.

Conocer estos signos de alertas no es algo menor. Es más: es algo tan sencillo como valioso, que puede salvar vidas: en Estados Unidos, según datos oficiales, cada 40 segundos alguien sufre un derrame cerebral. Y, cada 3 minutos y 14 segundos, alguien muere de un derrame cerebral.

Actuar con rapidez hace una diferencia enorme, determinante. Por eso los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan llamar al 911 de inmediato ante signos compatibles con un ACV. Veamos cuáles son estas señales de alerta que podemos resumir en las 5 C.

Puedes detectar señales de alerta de un derrame cerebral hasta un mes antes de que ocurra, según los expertos. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Las 5 C que ayudan a reconocer un accidente cerebrovascular

Una forma simple de recordar las señales de alarma es pensar en las 5 C: cara, cuerpo, confusión, cambios visuales o coordinación, y correr al 911. No reemplaza la evaluación médica, pero ayuda a actuar rápido.

Cara caída

Una señal frecuente de ACV es la caída repentina de un lado de la cara. La persona puede notar la boca torcida, dificultad para sonreír o sensación de adormecimiento facial. Clínica Mayo recomienda pedirle que sonría: si un lado de la boca se cae, puede ser una señal de accidente cerebrovascular.

Cuerpo débil

El ACV también puede provocar debilidad, entumecimiento o parálisis repentina en un brazo, una pierna o un lado del cuerpo. Una prueba sencilla es pedirle a la persona que levante ambos brazos: si uno cae o no puede sostenerlo, hay que buscar ayuda urgente.

Los CDC incluyen la debilidad repentina de cara, brazo o pierna —especialmente de un solo lado— entre los síntomas principales.

La primera señal es la cefalea: en general, los pacientes que están transcurriendo un ACV refieren tener dolor de cabeza intenso. Crédito: Shutterstock

Confusión o dificultad para hablar

Otra señal clave es la aparición repentina de confusión, dificultad para hablar, palabras arrastradas o problemas para entender lo que otros dicen. No hay que atribuirlo automáticamente al cansancio, al estrés o a una baja de presión.

Los CDC advierten que la confusión y las dificultades súbitas para hablar o comprender pueden ser síntomas de ACV.

Cambios en la visión o coordinación

Un ACV puede causar visión borrosa, visión doble o pérdida repentina de visión en uno o ambos ojos. También puede provocar mareos, pérdida del equilibrio, dificultad para caminar o falta de coordinación. El NHLBI, de los Institutos Nacionales de Salud, incluye estos cambios repentinos entre las señales de advertencia de un accidente cerebrovascular.

Infografía sobre señales de un ACV de la American Stroke Association Crédito: American Stroke Association | Cortesía

Corre al 911

La quinta C es la más importante: correr al 911, es decir, pedir ayuda médica de emergencia sin esperar a que los síntomas “se pasen”. Algunos tratamientos solo pueden aplicarse dentro de ventanas de tiempo limitadas, por eso cada minuto cuenta. MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., remarca que conocer los signos y llamar de inmediato al 911 puede mejorar los resultados.

Frase útil para cerrar el bloque: ante cara caída, cuerpo débil, confusión, cambios en la visión o coordinación, hay que llamar al 911. En un ACV, esperar puede costar cerebro, autonomía y vida.

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