Kim Kardashian habló sobre su físico, de Kanye West y el robo en París

La mediática contó de todo en una entrevista con el programa ‘The View’

Kim Kardashian y Kanye West forman una de las parejas más mediática del planeta. El rapero y la estrella televisiva, además colaboran desde las redes sociales donde cuentan gran parte de sus días. Aunque eso parece haberse modificado, muy especialmente, después del robo de joyas que tuvo a la estrella de Keeping Up With The Kardashians como protagonista.

En una nota con el programa ‘The View’, la madre de North y Saint abrió su corazón y no dudó en hablar sobre su relación con Kanye, sus dietas y toda la pesadilla vivida en París.

“Trato de compartir mi vida, amo hacer eso, pero creo que estos días soy un poco más cautelosa con lo que exhibo. Aprendí a no publicar en tiempo real; saco una foto, la guardo y la publico cuando dejo ese lugar, porque mostrar cada detalle no funcionó para mí“, dijo en referencia al robo que vivió en Francia, meses atrás y agregó: “Las cosas pasan por una razón, hay que prestar atención y entendí el mensaje. Aprendí mucho y algo tenía que cambiar en cómo me manejaba. Las cosas que eran importantes antes y que me gustaba mostrar, no es lo que disfruto ahora”.

Sobre su relación con el rapero, Kim contó: “Fuimos amigos por muchos años, nos apoyamos durante un tiempo y creo que eso ayudó a sentar las bases de nuestra relación. Sé que cuando tengamos 80 y difícilmente podamos movernos, estaremos conversando y conversando“.

Para terminar, la estrella no esquivó las preguntas sobre su físico. Hace algunos meses circularon unas fotos que provocaron que recibiera varias críticas, pero además la motivaron a renovar su rutina de ejercicios con un entrenador que conoció a través de las redes sociales. Además, la ayudó a encontrar una dieta que la ordenara para comer adecuadamente sin limitar grupos alimenticios.

“Ya veo cómo en pocas semanas mi cuerpo se ha apretado. Literalmente me encogí y volví a mi forma“, opinó.